Problemi di accesso a YouTube: diversi utenti segnalano difficoltà con il login dal browser

Negli ultimi giorni, diversi utenti hanno segnalato difficoltà nell'accesso a YouTube. Il problema sembra essere strettamente legato al login tramite browser e non coinvolgere, invece, l'account Google, che continua a funzionare normalmente. Le segnalazioni sembrano al momento circoscritte a un gruppo ristretto di utenti e riguardano esclusivamente l'accesso a YouTube. Prima di proseguire, come sempre, fateci sapere nei commenti se anche voi state riscontrando anomalie o difficoltà nell'utilizzo del servizio.

Difficoltà di accesso da browser Come anticipato, quando alcuni utenti provano ad accedere a YouTube dal proprio browser, compare una schermata di errore, in alcuni casi con il messaggio "Our tubes must be clogged". Sebbene il problema riguardi l'accesso tramite browser, non sembra essere legato a un browser specifico, come Chrome o Firefox, ma si manifesta ugualmente su piattaforme differenti. In alcuni casi, inoltre, gli utenti hanno riscontrato problemi anche nell'utilizzo di YouTube Studio. Al momento, Google non ha fornito chiarimenti in merito, quindi non ci resta che attendere un intervento che possa risolvere il problema quanto prima. Una delle schermate Nel frattempo, alcuni utenti hanno provato diverse soluzioni in autonomia, senza però ottenere risultati positivi. Alcuni hanno provato a cancellare i classici cookie, altri a navigare in incognito o a cambiare browser. Altri hanno anche provato ad effettuare l'accesso da un computer differente o a modificare la password, ma non è servito. Al momento non è ancora chiaro quale sia la causa del problema, anche se potrebbe essere legato al processo di autenticazione. Restiamo quindi in attesa di aggiornamenti e vi informeremo prontamente non appena ne sapremo di più.