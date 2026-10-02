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Huawei ha realizzato una vera e propria fotocamera da agganciare al Mate 90 Pro Max

Il nuovo smartphone Huawei utilizza un modulo fotografico esterno con sensore da 1 pollice e zoom 24-240 mm, trasformandosi in una vera fotocamera professionale.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/10/2026
Mate 90 Pro Max

Gli smartphone dedicati alla fotografia sono sempre più evoluti e integrano sensori e componenti pensati per offrire prestazioni vicine a quelle delle fotocamere tradizionali. Si tratta di un approccio che permette di avere a disposizione un dispositivo all-in-one, potente e relativamente compatto. Stavolta, però, Huawei si è spinta oltre, realizzando una vera e propria fotocamera da agganciare al proprio smartphone.

Un comparto fotografico ambizioso

Diverse aziende stanno iniziando a utilizzare obiettivi teleconvertitori aggiuntivi. Stavolta, però, Huawei ha realizzato un teleconvertitore dotato di un vero e proprio sensore di immagine, più grande di qualsiasi altro presente nello smartphone. Ci riferiamo precisamente al nuovo modello Mate 90 Pro Max, che include un sensore RYYB da 1 pollice e 50 MP all'interno del Ruiying Z10. Il risultato è un obiettivo zoom che copre 24-240 mm, a differenza di altri teleconvertitori con lunghezze focali fisse, e un'apertura variabile da f/2,0 a f/4,5.

Ruiying Z10
Ruiying Z10

Insomma, si tratta di una vera e propria fotocamera da agganciare allo smartphone, che a quel punto si occupa principalmente dell'elaborazione delle immagini e della gestione del software. Come vedete le dimensioni non sono particolarmente compatte, ma può esser agganciato direttamente, senza dover utilizzare una custodia intermedia. Complessivamente pesa 346 grammi, risultando comunque più compatto e portatile rispetto a una fotocamera mirrorless e permettendo di avere un unico dispositivo per la fotografia e per le attività quotidiane.

Un prezzo elevato

Tutto ciò ha, però, un prezzo piuttosto elevato: circa 895 dollari, una cifra paragonabile a quella di uno smartphone top di gamma. Lo Z10 è inoltre compatibile anche con la variante Mate 90 RS, che utilizza già una fotocamera principale da 50 MP con apertura variabile, un teleobiettivo a periscopio 4x da 200 MP e un obiettivo ultra-grandangolare da 40 MP.

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Ricordiamo che il Mate 90 Pro Max costa circa 1.250 €, ma per ora è destinato solo al mercato cinese, mentre la Collector's Edition costa 2.600 €, dato che include il modulo fotocamera esterno.

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