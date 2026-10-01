Meno notifiche fuori dall'orario di lavoro: la nuova funzione a pagamento di WhatsApp contro lo stress da chat

WhatsApp sta preparando una nuova funzione dedicata agli abbonati al piano Plus, pensata per rendere più automatica la gestione delle conversazioni. Si tratta delle Focus schedule, ovvero programmazioni che permetteranno di stabilire in quali fasce orarie ricevere notifiche relative alle chat inserite in determinate liste.

La funzione è stata individuata nella versione beta 2.26.39.9 per Android ed è ancora in fase di sviluppo. Non è quindi disponibile nemmeno per tutti i beta tester e non è stata comunicata una data per il rilascio pubblico.