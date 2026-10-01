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Meno notifiche fuori dall'orario di lavoro: la nuova funzione a pagamento di WhatsApp contro lo stress da chat

Le nuove funzioni premium di WhatsApp Plus puntano sulla gestione delle notifiche: gli utenti potranno stabilire quando ricevere avvisi da specifiche liste di chat.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   01/10/2026
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WhatsApp sta preparando una nuova funzione dedicata agli abbonati al piano Plus, pensata per rendere più automatica la gestione delle conversazioni. Si tratta delle Focus schedule, ovvero programmazioni che permetteranno di stabilire in quali fasce orarie ricevere notifiche relative alle chat inserite in determinate liste.

La funzione è stata individuata nella versione beta 2.26.39.9 per Android ed è ancora in fase di sviluppo. Non è quindi disponibile nemmeno per tutti i beta tester e non è stata comunicata una data per il rilascio pubblico.

WhatsApp Plus permetterà di programmare le notifiche delle chat

Le Focus schedule saranno configurabili direttamente dalle impostazioni delle liste. Sarà possibile creare una nuova programmazione, assegnarle un nome e scegliere quali conversazioni o gruppi includere. In una versione successiva della funzione dovrebbe essere possibile definire anche gli orari nei quali le notifiche dovranno essere attive.

La nuova funzione Focus Schedule di WhatsApp (fonte: wabetainfo)
La nuova funzione Focus Schedule di WhatsApp (fonte: wabetainfo)

WhatsApp permetterà inoltre di impostare più intervalli temporali per la stessa lista. Durante le fasce autorizzate, le conversazioni continueranno a funzionare normalmente. Al di fuori degli orari stabiliti, invece, potranno essere applicate automaticamente alcune restrizioni.

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Una delle possibilità previste consiste nel silenziare le chat, evitando la ricezione delle notifiche senza rimuoverle dalla lista. In alternativa, sarà possibile nascondere le conversazioni dalla lista, lasciando all'utente la scelta del comportamento da adottare. La gestione potrà essere differenziata tra più liste. Per esempio, una lista dedicata al lavoro potrebbe essere attiva dal lunedì al venerdì durante l'orario d'ufficio, mentre una lista con amici e familiari potrebbe seguire una programmazione serale o relativa al fine settimana. Al termine di ciascuna fascia, WhatsApp applicherà automaticamente le impostazioni configurate.

Le Focus schedule si inseriscono nel secondo gruppo di funzioni sviluppate per WhatsApp Plus. Tra le novità già associate al piano figurano anche reazioni con emoji personalizzate, oltre a elementi come adesivi e suonerie esclusive, icone dell'app, temi e un numero maggiore di chat fissabili.

La funzione, tuttavia, non è ancora disponibile al pubblico. WhatsApp dovrebbe distribuirla attraverso un futuro aggiornamento di Android, ma al momento non ha indicato una data precisa.

#Android #Tecnologia
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