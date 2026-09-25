WhatsApp cambia ancora: ecco come sarà la nuova barra di navigazione flottante su Android

La novità è ancora in fase di sviluppo e non è stata resa disponibile ai beta tester. Il nuovo design potrebbe quindi cambiare ulteriormente prima di un'eventuale distribuzione pubblica.

La nuova barra di WhatsApp

La modifica più evidente riguarda la forma della barra inferiore. Le sezioni principali dell'applicazione, dedicate a chat, community, aggiornamenti e chiamate, vengono raccolte all'interno di un elemento visivamente separato dal resto dell'interfaccia, con angoli arrotondati. La scelta ricorda in parte la barra presente nella versione iOS di WhatsApp, dove l'interfaccia ha adottato un'impostazione flottante con bordi arrotondati e un effetto traslucido. Su Android, però, non è detto che venga utilizzato lo stesso effetto.

La nuova barra di navigazione di WhatsApp per Android

WhatsApp sembra infatti mantenere una distinzione tra le due piattaforme. Il nuovo elemento riprende soprattutto la struttura flottante e gli angoli arrotondati della versione iPhone, mentre l'aspetto definitivo della barra Android potrebbe seguire linee differenti.

Il cambiamento arriva dopo il precedente intervento sulla navigazione di Android, che aveva spostato le principali sezioni nella parte inferiore dello schermo per rendere più semplice il passaggio tra le diverse aree dell'app. Ora WhatsApp sembra intenzionata a intervenire nuovamente sull'aspetto della stessa interfaccia.

Al momento non è possibile stabilire se questa sarà la versione definitiva. WhatsApp sta ancora lavorando alla nuova barra e potrebbe introdurre ulteriori modifiche prima di renderla disponibile agli utenti. Il redesign potrebbe inoltre essere legato alle richieste della community. Poco prima della scoperta della nuova interfaccia, diversi utenti Android avevano chiesto a WhatsApp un aggiornamento dell'aspetto dell'applicazione, considerato da alcuni ormai datato. Non ci sono però conferme che il feedback abbia direttamente influenzato il nuovo progetto.

Per ora, quindi, la nuova barra rimane una funzione in sviluppo della beta 2.26.38.10. WhatsApp dovrebbe iniziare a distribuirla a un numero limitato di utenti in una futura versione di test, mentre non è stata comunicata una data per l'arrivo della nuova interfaccia nella versione stabile.