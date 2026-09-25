Android 17 QPR2 Beta 6 risolve un problema importante sui Pixel: ecco le novità

Google ha distribuito la Beta 6 di Android 17 QPR2, che introduce diverse correzioni e risolve alcuni problemi importanti riscontrati sui dispositivi Pixel.

Google ha distribuito la sesta beta di Android 17 QPR2, anche in questo caso focalizzata sulla correzione di bug. In particolare, è stata risolta una problematica tediosa che si presentava su alcuni dispositivi Pixel e in determinati scenari di utilizzo. Vediamo di seguito le principali novità nel dettaglio.

Le novità della sesta beta Come sempre, di seguito trovate un pratico riepilogo delle principali correzioni, con il numero di identificazione annesso: Un problema grafico che, durante le transizioni tra le attività, faceva comparire contenuti con bande nere al di sopra della barra di stato (Problema n. 493438057)

al di sopra della barra di stato (Problema n. 493438057) Lo screensaver mostrava una schermata vuota durante la ricarica (Problema n. 516262713 e n. 526560397)

durante la ricarica (Problema n. 516262713 e n. 526560397) Riavvii imprevisti durante l'apertura della fotocamera nelle app di terze parti su Pixel 9 Pro Fold (Problema n. 555960820)

Risolto un problema per cui non era possibile chiudere le applicazioni bloccate utilizzando i gesti di scorrimento nella schermata "Recenti" (Problema n. 555579953)

Un crash del kernel di sistema causava il riavvio imprevisto dei dispositivi quando applicazioni di terze parti richiedevano l'accesso simultaneo alla fotocamera e al microfono durante la verifica biometrica dell'identità (Problema n. 557712189)

causava il riavvio imprevisto dei dispositivi quando applicazioni di terze parti richiedevano l'accesso simultaneo alla fotocamera e al microfono durante la verifica biometrica dell'identità (Problema n. 557712189) Risolto un problema che causava crash, riavvii o blocchi del dispositivo durante lo scorrimento (Problema n. 559054323) Quest'ultima correzione è tra le più importanti, dato che incideva in modo particolarmente negativo sull'esperienza d'uso. Come sempre, fateci sapere se riscontrate ulteriori anomalie e, soprattutto, se le problematiche precedenti sono state effettivamente risolte in modo definitivo.