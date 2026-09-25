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Konami annuncia i piani per il 40° anniversario di Castlevania

Konami ha indicato quali sono i piani ufficiali per poter celebrare il quarantesimo anniversario di Castlevania.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/09/2026
Castlevania

Konami ha svelato quali sono i piani per celebrare il quarantesimo anniversario di Castlevania, la serie di giochi d'azione nella quale diamo la caccia a vampiri e altri mostri.

Vediamo tutto ciò che è stato annunciato.

I dettagli della celebrazione di Castlevania

Secondo quanto indicato da Konami, la celebrazione avrà luogo il 26 settembre 2026 e include:

  • Distribuzione gratuita a tempo limitato dell'app del primo Castlevania (App Store e Google Play)
  • Saldi dedicati ai capitoli della serie Castlevania
  • Pubblicazione dei vinili con le colonne sonore della saga e approdo sulle piattaforme di streaming in abbonamento
  • La conferma di concerti ed eventi dedicati al merchandising

Il "Castlevania 40th Anniversary: An Orchestral Concert" avrà luogo a Tokyo, Londra e Los Angeles nella primavera 2027. Altri dettagli saranno indicati successivamente. I vinili in arrivo sono dedicati a "Castlevania" e "Castlevania: Symphony of the Night".

Castlevania: Belmont's Curse avrà una demo gratuita dal 1° ottobre con salvataggi trasferibili Castlevania: Belmont's Curse avrà una demo gratuita dal 1° ottobre con salvataggi trasferibili

Ecco invece i link per richiedere una copia gratuita (entro il 24 ottobre) del primo Castlevania in versione mobile:

Ricordiamo infine che potete prenotare una copia PS5 di Castlevania: Belmont's Curse direttamente su Amazon: esce il 15 ottobre.

#Konami
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