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Project Zircon è il nuovo gioco di carte roguelike annunciato da Konami

Tra le novità presentate da Konami durante il suo evento Press Start è emerso anche Project Zircon, ovvero un nuovo gioco di carte con struttura roguelike in arrivo su Steam.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   03/09/2026
La copertina di Project Zircon

Tra le novità assolute emerse dall'evento Press Play di Konami c'è stato anche Project Zircon, che si è svelato come un gioco di carte con struttura roguelike da parte della compagnia, presentato con un trailer.

Si tratta dunque di un titolo che mischia la dinamica di un gioco di carte con quella di un gioco di ruolo con elementi roguelike, il tutto ambientato all'interno di un universo fantasy dai toni alquanto epici.

La presentazione di Project Zircon è visibile nel video complessivo dell'evento Konami riportato qui sotto, con i primi dettagli ancora piuttosto vaghi e in attesa di ulteriore definizione.

Guidare mazzi di eroi

Project Zircon è dunque il nuovo Card Game Roguelike con meccaniche Deck-Building in cui i giocatori dovranno creare potenti mazzi e guidare la propria nazione attraverso un mondo minacciato dal ritorno del Calamity Dragon of the Abyss.

La presentazione ha mostrato in particolare le fasi Strategia e Gestione, durante le quali i giocatori avranno la possibilità di espandere il proprio territorio.

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Il gameplay prevede diverse fasi nell'impostazione strategica come acquisire carte e strutture e schierare combinazioni accuratamente studiate per superare le sfide.

Sono stati inoltre svelati finali multipli e scenari ramificati in base all'andamento del gioco: Project Zircon è previsto arrivare su PC attraverso Steam, con data di uscita ancora da precisare.

Nel corso dell'evento Konami sono stati presentati anche vari nuovi titoli come Rhapsody in Scarlet e Rev. NOiR.

#Konami
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