Project Zircon è il nuovo gioco di carte roguelike annunciato da Konami

La presentazione di Project Zircon è visibile nel video complessivo dell'evento Konami riportato qui sotto, con i primi dettagli ancora piuttosto vaghi e in attesa di ulteriore definizione.

Tra le novità assolute emerse dall'evento Press Play di Konami c'è stato anche Project Zircon , che si è svelato come un gioco di carte con struttura roguelike da parte della compagnia, presentato con un trailer.

Guidare mazzi di eroi

Project Zircon è dunque il nuovo Card Game Roguelike con meccaniche Deck-Building in cui i giocatori dovranno creare potenti mazzi e guidare la propria nazione attraverso un mondo minacciato dal ritorno del Calamity Dragon of the Abyss.

La presentazione ha mostrato in particolare le fasi Strategia e Gestione, durante le quali i giocatori avranno la possibilità di espandere il proprio territorio.

Il gameplay prevede diverse fasi nell'impostazione strategica come acquisire carte e strutture e schierare combinazioni accuratamente studiate per superare le sfide.

Sono stati inoltre svelati finali multipli e scenari ramificati in base all'andamento del gioco: Project Zircon è previsto arrivare su PC attraverso Steam, con data di uscita ancora da precisare.

Nel corso dell'evento Konami sono stati presentati anche vari nuovi titoli come Rhapsody in Scarlet e Rev. NOiR.