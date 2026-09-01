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Konami ha annunciato la data della nuova presentazione "Press Start", poco dopo lo State of Play

Anche Konami ha delle novità da annunciare e lo farà attraverso una nuova puntata della sua presentazione Press Start, che si terrà questa settimana proprio nello stesso giorno dello State of Play.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   01/09/2026
Le insegne Konami

Pare proprio che questo giovedì sia destinato ad essere un giorno alquanto ricco di novità sul fronte videoludico, visto che in tale data è stata annunciata anche la nuova presentazione Press Start di Konami, che avverrà poco dopo i due State of Play di PlayStation.

Il nuovo evento Konami "Press Start" si terrà dunque sempre il 3 settembre, stesso giorno dei due State of Play annunciati da Sony, alle ore 17:00 italiane, dunque poco dopo gli altri due eventi, segnando così un pomeriggio all'insegna delle novità in arrivo sul fronte videoludico.

Anche in questo caso si tratta di una presentazione in livestream che verrà trasmessa attraverso il canale ufficiale di Konami su YouTube, contenente novità su titoli in arrivo da parte dell'editore, e forse anche qualche annuncio a sorpresa.

I giochi presenti

L'appuntamento è dunque fissato per giovedì 3 settembre, a partire dalle ore 17:00 e durerà circa 30 minuti: verrà trasmesso in inglese e giapponese, e da questo possiamo aspettarci trailer e informazioni su vari titoli in arrivo, anticipando anche il Tokyo Game Show 2026.

La grafica ufficiale del nuovo Press Start di Konami
La grafica ufficiale del nuovo Press Start di Konami

Per quanto riguarda i contenuti previsti, non ci sono ancora molte informazioni ma Konami ha comunque comunicato la presenza di alcuni giochi in particolare che verranno mostrati durante questo nuovo evento.

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Il Press Start di Konami includerà novità e informazioni su Castlevania: Belmont's Curse, Silent Hill: Townfall, Rev. NOiR, eFootball: Kick-Off! e Project Zircoin, ma a quanto pare non ci saranno informazioni sul remake di Silent Hill, in base a quanto specificato dalla stessa Konami.

#Konami
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