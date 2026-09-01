Konami ha annunciato la data della nuova presentazione "Press Start", poco dopo lo State of Play

Pare proprio che questo giovedì sia destinato ad essere un giorno alquanto ricco di novità sul fronte videoludico, visto che in tale data è stata annunciata anche la nuova presentazione Press Start di Konami , che avverrà poco dopo i due State of Play di PlayStation.

I giochi presenti

L'appuntamento è dunque fissato per giovedì 3 settembre, a partire dalle ore 17:00 e durerà circa 30 minuti: verrà trasmesso in inglese e giapponese, e da questo possiamo aspettarci trailer e informazioni su vari titoli in arrivo, anticipando anche il Tokyo Game Show 2026.

La grafica ufficiale del nuovo Press Start di Konami

Per quanto riguarda i contenuti previsti, non ci sono ancora molte informazioni ma Konami ha comunque comunicato la presenza di alcuni giochi in particolare che verranno mostrati durante questo nuovo evento.

Il Press Start di Konami includerà novità e informazioni su Castlevania: Belmont's Curse, Silent Hill: Townfall, Rev. NOiR, eFootball: Kick-Off! e Project Zircoin, ma a quanto pare non ci saranno informazioni sul remake di Silent Hill, in base a quanto specificato dalla stessa Konami.