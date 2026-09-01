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Pikmin 3 Deluxe ha ricevuto oggi l'update gratuito per Nintendo Switch 2

Nintendo ha pubblicato nelle ore scorse il nuovo aggiornamento gratuito per Pikmin 3 Deluxe che introduce vari miglioramenti tecnici e novità studiate per il gioco su Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   01/09/2026
Un'illustrazione di Pikmin 3 Deluxe
Pikmin 3 Deluxe
Pikmin 3 Deluxe
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Nintendo ha pubblicato oggi l'update gratuito di Pikmin 3 Deluxe che aggiunge miglioramenti per Nintendo Switch 2, oltre a varie altre novità, inserite all'interno dell'aggiornamento 1.2.0 principalmente dedicato al supporto per la nuova console.

Il gioco è stato dunque aggiunto alla lista degli "aggiornamenti gratuiti per alcuni giochi Nintendo Switch", ovvero una serie di update che la compagnia ha pubblicato per i propri giochi legati soprattutto a miglioramenti tecnici che supportino il maggiore potenziale di Nintendo Switch 2.

La maggiori novità sono costituite da un aumento di risoluzione e il supporto per GameShare, inserendo a pieno titolo anche Pikmin 3 Deluxe tra i giochi con il supporto per la nuova console Nintendo.

Miglioramenti tecnici e nuove modalità

Dopo la classificazione per la nuova console che avevamo visto mesi fa, nelle ore scorse, Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 1.2.0 per Pikmin 3 Deluxe, un update gratuito che introduce varie novità dedicate principalmente al supporto per Nintendo Switch 2, con migliorie tecniche legate al nuovo hardware.

Una delle novità principale è l'incremento della risoluzione, studiato per far figurare al meglio il gioco sul display della nuova console, cosa che dovrebbe risultare in un'immagine "più nitida", in base a quanto riferito da Nintendo, sia in modalità portatile che nel Dock.

Pikmin 3 Deluxe, la recensione Pikmin 3 Deluxe, la recensione

Oltre a questo aggiornamento tecnico, l'update introduce il supporto per GameShare, che consentirà dunque di condividere il gioco con un altro utente attraverso la connessione ad-hoc della console.

Collegate a quest'ultimo aspetto, l'aggiornamento aggiunge anche nuove modalità di gioco a Pikmin 3 Deluxe, ovvero la "Battaglia Bingo" e le opzioni per "Gioco Locale" e GameChat tra le impostazioni iniziali.

A quanto pare, l'aggiornamento non modifica praticamente nulla sul fronte di Nintendo Switch 1.

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