Capcom annuncia i suoi giochi per il TGS 2026 e un evento Spotlight di presentazione

Capcom sarà ovviamente presente al Tokyo Game Show 2026 e ha annunciato la sua lineup di giochi per la tradizionale fiera giapponese, oltre a comunicare la data del nuovo evento Spotlight durante il quale verranno fatti nuovi annunci e presentazioni.

Questi sono dunque i giochi annunciati come presenti al TGS 2026, sebbene la lista possa essere probabilmente parziale, con eventuali sorprese che potrebbero aggiungersi proprio durante la presentazione:

Dragon's Dogma II: Dark Arisen (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)

Mega Man: Dual Override (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC)

Monster Hunter Wilds Expansion "Ascendance" (PS5, Xbox Series, PC)

Onimusha: Way of the Sword (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)

Pragmata (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)

Street Fighter 6 (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, PC)

Sono tutti titoli noti, ma è possibile che qualcos'altro possa emergere a sorpresa dopo lo Spotlight.