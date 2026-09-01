Capcom annuncia i suoi giochi per il TGS 2026 e un evento Spotlight di presentazione

Capcom sarà ovviamente presente al Tokyo Game Show 2026 e ha annunciato la sua lineup di giochi per la tradizionale fiera giapponese, oltre a comunicare la data del nuovo evento Spotlight durante il quale verranno fatti nuovi annunci e presentazioni.
Questi sono dunque i giochi annunciati come presenti al TGS 2026, sebbene la lista possa essere probabilmente parziale, con eventuali sorprese che potrebbero aggiungersi proprio durante la presentazione:
- Dragon's Dogma II: Dark Arisen (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)
- Mega Man: Dual Override (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC)
- Monster Hunter Wilds Expansion "Ascendance" (PS5, Xbox Series, PC)
- Onimusha: Way of the Sword (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)
- Pragmata (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)
- Street Fighter 6 (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, PC)
Sono tutti titoli noti, ma è possibile che qualcos'altro possa emergere a sorpresa dopo lo Spotlight.
Una nuova presentazione in arrivo
Per quanto riguarda l'evento di presentazione Capcom Spotlight, questo si terrà il 16 settembre alle ore 16:00 italiane, e si tratterà di una trasmissione in livestream dalla quale potranno emergere una buona quantità di novità.
L'evento durerà circa 40 minuti, in base a quanto riferito da Capcom, e conterrà "le più recenti notizie sui giochi della compagnia", che possono comprendere aggiornamenti a titoli noti e novità assolute.
Il Capcom Spotlight precederà dunque l'apertura del Tokyo Game Show 2026, considerando che la fiera andrà dal 17 al 21 settembre presso il Makuhari Messe di Chiba in Giappone, nei pressi di Tokyo.
Per il resto, abbiamo visto anche i giochi di Bandai Namco presenti al TGS 2026, quelli di Sega, Konami e Koei Tecmo.