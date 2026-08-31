Su Steam è iniziato il Festival dei giochi PvE, crafting e survival con tantissimi sconti a tema

Oggi Valve ha dato inizio al "Festival della creazione di oggetti e sopravvivenza PvE" di Steam, che da oggi fino alle 19:00 italiane del 7 settembre permetterà di aggiungere alla propria libreria digitale tantissimi giochi a tema survival e crafting.
Tra le promozioni attive troviamo il sempreverde Project Zomboid, ora in saldo a 17,07 euro grazie a uno sconto del 33%, mentre DayZ viene proposto a metà prezzo per 28,99 euro. Dai mangia cervelli passiamo agli adorabili Pal di Palworld, disponibile a 20,29 euro.
Altre promozioni in evidenza e offerte sotto i 10 euro
Proseguendo con le promozioni, segnaliamo The Alters, in saldo a 17,49 euro per la versione standard e a 27,43 euro per la Deluxe Edition che include l'espansione The Last Variable. Se invece cercate un'avventura cooperativa da condividere con gli amici, Grounded è un'ottima scelta: il gioco è disponibile a 19,99 euro con uno sconto del 50%.
Il festival include anche una vasta selezione di titoli sotto i 10 euro. Tra questi troviamo The Forest a 3,69 euro (-78%), il sequel Sons of the Forest a 8,69 euro (-70%), Subnautica a 7,49 euro (-75%), Terraria a 4,87 euro (-50%) e Pacific Drive a 9,89 euro (-67%).Trovate il catalogo con tutte le promozioni a tema survival e crafting di Steam a questo indirizzo.