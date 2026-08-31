Su Steam è iniziato il Festival dei giochi PvE, crafting e survival con tantissimi sconti a tema

Oggi Valve ha dato inizio al "Festival della creazione di oggetti e sopravvivenza PvE" di Steam, che da oggi fino alle 19:00 italiane del 7 settembre permetterà di aggiungere alla propria libreria digitale tantissimi giochi a tema survival e crafting.

Tra le promozioni attive troviamo il sempreverde Project Zomboid, ora in saldo a 17,07 euro grazie a uno sconto del 33%, mentre DayZ viene proposto a metà prezzo per 28,99 euro. Dai mangia cervelli passiamo agli adorabili Pal di Palworld, disponibile a 20,29 euro.