La funzione Disc to Digital di Xbox disponibile da oggi per gli Insider, pubblicata la FAQ ufficiale

La nuova funzione Disc to Digital di Xbox, che permette di convertire i giochi su disco in copie digitali legate al proprio, da oggi è disponibile per gli iscritti al programma Insider, in vista del rollout per tutti i possessori delle console verdecrociate che avverrà nel prossimo futuro.
Sarà disponibile a partire dalle 23:00 italiane di oggi, lunedì 31 agosto, tramite l'aggiornamento Beta Ring 2608.260827-1500. Una volta installato, gli Xbox Insider possono ottenere la versione digitale di un gioco inserendo un disco compatibile in una Xbox One o una Xbox Series X e avviando il titolo. Una volta riscattata la copia digitale, è possibile usufruire dei vantaggi del formato digitale inclusi Xbox Play Anywhere e Xbox Cloud Gaming se supportati, mentre il disco continuerà a funzionare come prima.
Altri dettagli dalle FAQ
In parallelo al rollout per gli Insider, Microsoft ha pubblicato le FAQ ufficiali della funzione Disc to Digital, chiarendo diversi dubbi sul funzionamento del servizio. Le trovate a questo indirizzo.
Una delle domande più frequenti riguarda cosa accade se l'utente non possiede più il disco dopo aver effettuato la conversione. La pagina specifica che "potrebbe essere richiesto di dimostrare il possesso continuato del disco idoneo" e che, in caso di perdita, vendita o cessione del disco, "l'accesso alle licenze digitali associate potrebbe essere limitato o revocato". Non viene però indicata la frequenza o la modalità con cui Xbox effettua questo controllo.
Le FAQ confermano inoltre che la funzione è compatibile solo con i giochi Xbox Series X|S e Xbox One, e che convertire un titolo non impedisce comunque di riprodurre il disco fisico. Vengono anche chiariti alcuni casi particolari, come i giochi distribuiti su più dischi: per titoli come GTA 5 (due dischi) o Baldur's Gate 3 (quattro dischi), è sufficiente convertire solo il disco 1.