La funzione Disc to Digital di Xbox disponibile da oggi per gli Insider, pubblicata la FAQ ufficiale

La nuova funzione Disc to Digital di Xbox, che permette di convertire i giochi su disco in copie digitali legate al proprio, da oggi è disponibile per gli iscritti al programma Insider, in vista del rollout per tutti i possessori delle console verdecrociate che avverrà nel prossimo futuro.

Sarà disponibile a partire dalle 23:00 italiane di oggi, lunedì 31 agosto, tramite l'aggiornamento Beta Ring 2608.260827-1500. Una volta installato, gli Xbox Insider possono ottenere la versione digitale di un gioco inserendo un disco compatibile in una Xbox One o una Xbox Series X e avviando il titolo. Una volta riscattata la copia digitale, è possibile usufruire dei vantaggi del formato digitale inclusi Xbox Play Anywhere e Xbox Cloud Gaming se supportati, mentre il disco continuerà a funzionare come prima.