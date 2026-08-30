Xbox Series X25 Limited Edition esaurita in pochi minuti e i bagarini si scatenano già con prezzi folli

Per celebrare il 25° anniversario di Xbox, Microsoft ha lanciato la speciale Xbox Series X25 Limited Edition, versione speciale di Xbox Series X caratterizzata da una colorazione verde semi-trasparente che a quanto pare è andata esaurita in pochi minuti dall'avvio delle vendite e ora viene già rivenduta da vari bagarini a prezzi folli.

Le prenotazioni per Xbox Series X25 Limited Edition si sono aperte il 27 agosto e, nel giro di alcuni minuti, le scorte della console si sono esaurite: si tratta di un oggetto da collezione che è stato prodotto in quantità estremamente limitata, essendone previsti solo 25.000 esemplari, dunque era prevedibile che la disponibilità sarebbe durata per poco tempo.

Tutto questo nonostante l'alto prezzo di 899$, a dire il vero non molto distante dagli standard attuali delle console maggiori, visti i recente aumenti di prezzo.