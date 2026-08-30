Xbox Series X25 Limited Edition esaurita in pochi minuti e i bagarini si scatenano già con prezzi folli

Per celebrare il 25° anniversario di Xbox, Microsoft ha lanciato la speciale Xbox Series X25 Limited Edition, versione speciale di Xbox Series X caratterizzata da una colorazione verde semi-trasparente che a quanto pare è andata esaurita in pochi minuti dall'avvio delle vendite e ora viene già rivenduta da vari bagarini a prezzi folli.
Le prenotazioni per Xbox Series X25 Limited Edition si sono aperte il 27 agosto e, nel giro di alcuni minuti, le scorte della console si sono esaurite: si tratta di un oggetto da collezione che è stato prodotto in quantità estremamente limitata, essendone previsti solo 25.000 esemplari, dunque era prevedibile che la disponibilità sarebbe durata per poco tempo.
Tutto questo nonostante l'alto prezzo di 899$, a dire il vero non molto distante dagli standard attuali delle console maggiori, visti i recente aumenti di prezzo.
Una console molto ambita
La scarsità di unità prodotte e il valore dell'oggetto sul fronte del collezionismo ha ovviamente attirato i soliti bagarini, che ora stanno approfittando dell'impossibilità di trovare la console attraverso i canali ufficiali per rivenderla a prezzi folli.
È possibile vedere Xbox Series X25 Limited Edition su eBay a prezzi che partono da 1.500 dollari o più, ma guardando anche le aste concluse possiamo vedere che alcune console sono state effettivamente vendute anche a 2.500 dollari.
La macchina in questione è una Xbox Series X con colorazione verde traslucida, dotata di controller a tema e venduta insieme a una copia di Halo: Campaign Evolved, progettata per celebrare il 25° anniversario di Xbox.
Abbiamo visto che Microsoft ha presentato anche una nuova collezione di accessori "Designed for Xbox" per l'occasione, oltre al controller wireless Xbox X25 Special Edition che può essere acquistato anche a parte.