Saints Row compie 20 anni: la storia del rivale scanzonato di GTA

GTA IV , infatti, si sarebbe fatto attendere ancora un paio d'anni e in questo scenario di transizione, Saints Row si è inserito con la prepotenza tipica delle bande di strada, imponendosi come una vetrina tecnologica di prim'ordine per i tempi, ma anche come un'opera capace di mostrare al pubblico una fortissima personalità .

Dunque, la nuova ammiraglia di casa Microsoft era disponibile da meno di un anno e gli appassionati di open world si trovavano in una fase di smaniosa attesa: da una parte si celebrava il glorioso tramonto dell'era PlayStation 2 e di capolavori indimenticabili come GTA: San Andreas ; dall'altra ci si interrogava su come l'alta definizione e l'architettura dei nuovi hardware avrebbero trasformato il modo di vivere le città virtuali.

Sviluppato dai talentuosi ragazzi di Volition e pubblicato da THQ in esclusiva per Xbox 360, Saints Row è approdato sul mercato nordamericano esattamente vent'anni fa, il 29 agosto 2006 , in un momento storico molto particolare. Perché? Facciamo un po' di ordine tra i ricordi.

Le origini del progetto

Siamo nei primi anni Duemila e lo studio Volition è noto principalmente per la saga di Red Faction e Summoner. È in questo contesto che, all'indomani del successo di Red Faction 2, la dirigenza della software house e THQ decidono che è giunto il momento di cimentarsi con un genere in rapida ascesa: l'action adventure 3D ambientato in una metropoli liberamente esplorabile.

Ancora oggi ricordiamo le strade di Stilwater con un pizzico di nostalgia

Il progetto nasce inizialmente sotto la guida del producer Jacques Hennequet con il titolo provvisorio di Bling Bling e l'obiettivo primario di uscire nel corso della sesta generazione di console. Nelle intenzioni originali degli sviluppatori, il gioco deve esplorare le sottoculture urbane contemporanee, la musica hip-hop e le faide tra gang giovanili nei quartieri degradati degli Stati Uniti.

Tuttavia, la portata del titolo e le ambizioni del team si scontrano ben presto con i limiti hardware della piattaforma: lo sviluppo del motore grafico richiede infatti risorse che l'originale Xbox può garantire solo a costo di enormi compromessi visivi e strutturali, ed è così che viene presa la decisione di congelare il progetto e ridisegnarlo da zero puntando direttamente sulle prestazioni dell'imminente Xbox 360. Naturalmente oggi sappiamo che questo cambio di rotta tecnologico si è rivelato una mossa vincente, sebbene lo sviluppo si dimostri un percorso ad ostacoli irto di sfide ingegneristiche imprevedibili.

In Saints Row le esplosioni erano all'ordine del giorno

Ad ogni modo, Volition si rimbocca le maniche e integra la gestione della fisica attraverso il motore Havok, sviluppa un sistema di illuminazione dinamica in tempo reale all'avanguardia per l'anno 2006 e idea un complesso algoritmo per la gestione dell'intelligenza artificiale dei pedoni e dei veicoli; ma soprattutto spende mesi a campionare rumori d'ambiente, spari e motori, e a creare stazioni radio fittizie che possano competere per qualità e varietà con i mostri sacri del genere.

Ecco dunque che Bling Bling si trasforma in Saints Row, una produzione sostenuta da un investimento economico imponente e che mira a sottrarre lo scettro a sua maestà Grand Theft Auto.