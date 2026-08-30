Sonic Mania 2 esiste ancora? Sega ha una notizia buona e una cattiva

Il capo del Sonic Team ha infatti fatto sapere che i rapporti con gli sviluppatori sono ancora ottimi , e che un possibile seguito dell'apprezzato platform 2D non è affatto escluso totalmente dai progetti di Sega.

In precedenza era emerso che Sonic Mania 2 sembrava essere stato cancellato da Sega per uno scontro con gli sviluppatori , ma evidentemente questa situazione non sembra riflettere l'effettivo stato dei rapporti tra l'editore e il team che si è occupato del titolo iniziale, almeno in base a quanto riferito da Iizuka.

Riemerge la possibilità che un Sonic Mania 2 possa arrivare prima o poi, con Takazhi Iizuka di Sega a riferire, in sostanza, una buona e una cattiva notizia sul gioco , che a quanto pare però non è stato completamente escluso dalla compagnia.

Ottimi rapporti e progetto possibile, ma nulla da riferire

In un'intervista pubblicata da Game Informer, Iizuka ha spiegato che Sonic Mania 2 non è affatto totalmente escluso, ma ha anche riferito che non è attualmente in sviluppo attivo, dunque non ci sono novità concrete al riguardo.

Ha comunque fatto notare come lui stesso si ritrovi spesso con gli autori di Sonic Mania e che tra loro vi sia ancora un ottimo rapporto, contrariamente a quanto sembrava emerso in precedenza.

"Siamo ancora molto legati a loro. Siamo usciti a mangiare e bere qualcosa insieme perché per noi i rapporti sono importanti", ha spiegato Iizuka nell'intervista a Game Informer.

"Inoltre, hanno molti progetti a cui stanno lavorando, in linea con i loro obiettivi e le esigenze della loro azienda. Al momento non abbiamo nulla di concreto di cui parlare, ma c'è sicuramente il desiderio di lavorare di nuovo con loro e pensiamo che potrebbero realizzare un gioco fantastico. Non è ancora fuori discussione, ma al momento non è un progetto che sta procedendo".

Sviluppato da Christian Whitehead, Headcannon e PagodaWest Games in collaborazione con Sonic Team, Sonic Mania è un nuovo capitolo della serie di platform 2D caratterizzato da nuovi livelli basati su alcuni elementi e caratteristiche dei capitoli originali, con vari personaggio giocabili e grafica di notevole livello a 60 fps.

Successivamente, è stato rivisto e ampliato con Sonic Mania Plus, che presenta alcuni contenuti aggiuntivi.