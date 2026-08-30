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Sonic Mania 2 esiste ancora? Sega ha una notizia buona e una cattiva

Sembra che Sega non abbia affatto escluso completamente la possibilità di sviluppare Sonic Mania 2 e i rapporti con gli sviluppatori siano ancora buoni: che succede, dunque?

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   30/08/2026
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Riemerge la possibilità che un Sonic Mania 2 possa arrivare prima o poi, con Takazhi Iizuka di Sega a riferire, in sostanza, una buona e una cattiva notizia sul gioco, che a quanto pare però non è stato completamente escluso dalla compagnia.

In precedenza era emerso che Sonic Mania 2 sembrava essere stato cancellato da Sega per uno scontro con gli sviluppatori, ma evidentemente questa situazione non sembra riflettere l'effettivo stato dei rapporti tra l'editore e il team che si è occupato del titolo iniziale, almeno in base a quanto riferito da Iizuka.

Il capo del Sonic Team ha infatti fatto sapere che i rapporti con gli sviluppatori sono ancora ottimi, e che un possibile seguito dell'apprezzato platform 2D non è affatto escluso totalmente dai progetti di Sega.

Ottimi rapporti e progetto possibile, ma nulla da riferire

In un'intervista pubblicata da Game Informer, Iizuka ha spiegato che Sonic Mania 2 non è affatto totalmente escluso, ma ha anche riferito che non è attualmente in sviluppo attivo, dunque non ci sono novità concrete al riguardo.

Ha comunque fatto notare come lui stesso si ritrovi spesso con gli autori di Sonic Mania e che tra loro vi sia ancora un ottimo rapporto, contrariamente a quanto sembrava emerso in precedenza.

Sonic Mania ha cambiato il modo in cui Sega si rapporta con gli sviluppatori indie Sonic Mania ha cambiato il modo in cui Sega si rapporta con gli sviluppatori indie

"Siamo ancora molto legati a loro. Siamo usciti a mangiare e bere qualcosa insieme perché per noi i rapporti sono importanti", ha spiegato Iizuka nell'intervista a Game Informer.

"Inoltre, hanno molti progetti a cui stanno lavorando, in linea con i loro obiettivi e le esigenze della loro azienda. Al momento non abbiamo nulla di concreto di cui parlare, ma c'è sicuramente il desiderio di lavorare di nuovo con loro e pensiamo che potrebbero realizzare un gioco fantastico. Non è ancora fuori discussione, ma al momento non è un progetto che sta procedendo".

Sviluppato da Christian Whitehead, Headcannon e PagodaWest Games in collaborazione con Sonic Team, Sonic Mania è un nuovo capitolo della serie di platform 2D caratterizzato da nuovi livelli basati su alcuni elementi e caratteristiche dei capitoli originali, con vari personaggio giocabili e grafica di notevole livello a 60 fps.

Successivamente, è stato rivisto e ampliato con Sonic Mania Plus, che presenta alcuni contenuti aggiuntivi.

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