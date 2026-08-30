Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 va molto meglio nella classifica Switch 2, ma meno di Elden Ring

La classifica dei giochi più venduti su eShop, per quanto riguarda nello specifico Nintendo Switch 2, mostra un andamento migliore rispetto a quanto emerso in precedenza per Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, anche se non riesce comunque a battere lo strapotere di Elden Ring, rimasto in prima posizione.

Avevamo visto ieri che la seconda raccolta dei capitoli di Metal Gear Solid aveva debuttato maluccio nella classifica eShop, ma si trattava dei titoli più venduti sulla console della generazione precedente, mentre la situazione sembra essere alquanto diversa su Nintendo Switch 2, dove il titolo Konami ha raggiunto facilmente la seconda posizione.

Elden Ring: Tarnished Edition resta comunque ancora il gioco più venduto, così come avevamo visto nella sua settimana di lancio, ma non c'è dubbio che la raccolta di Metal Gear Solid abbia attratto un bel numero di giocatori, con Metal Gear Solid 4 in particolare a conquistare addirittura la classifica dei giochi in digitale.