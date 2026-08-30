Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 va molto meglio nella classifica Switch 2, ma meno di Elden Ring

La classifica dei giochi più venduti su eShop, per quanto riguarda nello specifico Nintendo Switch 2, mostra un andamento migliore rispetto a quanto emerso in precedenza per Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, anche se non riesce comunque a battere lo strapotere di Elden Ring, rimasto in prima posizione.
Avevamo visto ieri che la seconda raccolta dei capitoli di Metal Gear Solid aveva debuttato maluccio nella classifica eShop, ma si trattava dei titoli più venduti sulla console della generazione precedente, mentre la situazione sembra essere alquanto diversa su Nintendo Switch 2, dove il titolo Konami ha raggiunto facilmente la seconda posizione.
Elden Ring: Tarnished Edition resta comunque ancora il gioco più venduto, così come avevamo visto nella sua settimana di lancio, ma non c'è dubbio che la raccolta di Metal Gear Solid abbia attratto un bel numero di giocatori, con Metal Gear Solid 4 in particolare a conquistare addirittura la classifica dei giochi in digitale.
Vediamo la classifica eShop e quella dedicata ai giochi solo in digitale
Oltre a Elden Ring in prima posizione e Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 in seconda, si evidenzia il solito Mario Kart World in terza posizione e Cyberpunk 2077 che risale in quarta, seguito da Pokémon Pokopia.
La novità più interessante è data però dalla comparsa di Orbitals già in settima posizione, con le prenotazioni del nuovo gioco cooperativo in stile anime anni 80 che sembrano già andare molto bene, mentre il singolo Metal Gear Solid 4 ricompare anche in ottava posizione.
Ecco dunque la top ten dei giochi più venduti su Nintendo eShop per Nintendo Switch 2:
- Elden Ring
- Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2
- Mario Kart World
- Cyberpunk 2077
- Pokemon Pokopia
- Splatoon Raiders
- Orbitals
- Metal Gear Solid 4
- Madden NFL 27
- Donkey Kong Bananza
Questa invece è la classifica dei giochi più venduti tra quelli presenti solo in digitale:
- Metal Gear Solid 4
- The Elder Scrolls 5: Skyrim
- Red Dead Redemption - Nintendo Switch 2 Edition
- Moonlighter 2
- Lies of P
- Marvel Cosmic Invasion
- Big Walk
- DayZ
- Lou's Lagoon - Nintendo Switch 2 Edition
- Moonlight Peaks - Nintendo Switch 2 Edition
Su quest'ultimo fronte, la serie Konami si piazza addirittura in vetta con il solo Metal Gear Solid 4, evidentemente il gioco più ricercato tra quelli presenti all'interno della raccolta.