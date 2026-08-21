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I voti di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sono ottimi

La stampa internazionale ha accolto in maniera molto positiva Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, assegnando alla raccolta voti ottimi: vediamoli.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/08/2026
Un artwork di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2
Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2
Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2
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Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 ha ricevuto voti ottimi dalla stampa internazionale, che ha evidentemente apprezzato il valore della nuova raccolta prodotta da Konami, disponibile dal 27 agosto su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

La collection include principalmente Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots e Metal Gear Solid: Peace Walker, con l'aggiunta però di un curioso extra: si tratta di Metal Gear: Ghost Babel, il gioco uscito nel 2000 su Game Boy Color.

  • VGC - 10
  • Gfinity - 9
  • Noisy Pixel - 9
  • CGMagazine - 9
  • TechRadar Gaming - 9
  • Loot Level Chill - 9
  • DayOne - 9
  • DualShockers - 9
  • Worth Playing - 8,5
  • Meristation - 8,5
  • COGconnected - 8,5
  • LevelUp - 8,5
  • Multiplayer.it - 8
  • Gamereactor - 8
  • GamersRD - 8
  • Push Square - 8
  • PlayStation Lifestyle - 8
  • Creative Bloq - 8
  • Atomix - 8
  • GameSpew - 8
  • Hardcore Gamer - 8
  • HardZone - 7,5
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, la recensione di un ritorno attesissimo Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, la recensione di un ritorno attesissimo

A guardare la lista dei voti, sembra davvero che questo secondo volume abbia fatto centro: la maggior parte delle valutazioni orbita attorno all'8 e c'è un unico valore inferiore a questa tendenza.

La nostra recensione

Nella nostra recensione di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 abbiamo parlato dei pregi e dei difetti di una raccolta che punta forte su Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriot per convincere gli appassionati all'acquisto, e da questo punto di vista ovviamente non sbaglia.

Il quarto capitolo è infatti finora stato confinato su PS3 e la sua "liberazione" non ha prezzo, ma anche Peace Walker ha senz'altro il suo perché e contribuisce ad arricchire un pacchetto che i fan dell'opera di Hideo Kojima difficilmente sceglieranno di ignorare.

#Voti della critica
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