I voti di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sono ottimi

A guardare la lista dei voti, sembra davvero che questo secondo volume abbia fatto centro : la maggior parte delle valutazioni orbita attorno all'8 e c'è un unico valore inferiore a questa tendenza.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 ha ricevuto voti ottimi dalla stampa internazionale, che ha evidentemente apprezzato il valore della nuova raccolta prodotta da Konami, disponibile dal 27 agosto su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

La nostra recensione

Nella nostra recensione di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 abbiamo parlato dei pregi e dei difetti di una raccolta che punta forte su Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriot per convincere gli appassionati all'acquisto, e da questo punto di vista ovviamente non sbaglia.

Il quarto capitolo è infatti finora stato confinato su PS3 e la sua "liberazione" non ha prezzo, ma anche Peace Walker ha senz'altro il suo perché e contribuisce ad arricchire un pacchetto che i fan dell'opera di Hideo Kojima difficilmente sceglieranno di ignorare.