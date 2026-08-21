I voti di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sono ottimi

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 ha ricevuto voti ottimi dalla stampa internazionale, che ha evidentemente apprezzato il valore della nuova raccolta prodotta da Konami, disponibile dal 27 agosto su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.
La collection include principalmente Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots e Metal Gear Solid: Peace Walker, con l'aggiunta però di un curioso extra: si tratta di Metal Gear: Ghost Babel, il gioco uscito nel 2000 su Game Boy Color.
- VGC - 10
- Gfinity - 9
- Noisy Pixel - 9
- CGMagazine - 9
- TechRadar Gaming - 9
- Loot Level Chill - 9
- DayOne - 9
- DualShockers - 9
- Worth Playing - 8,5
- Meristation - 8,5
- COGconnected - 8,5
- LevelUp - 8,5
- Multiplayer.it - 8
- Gamereactor - 8
- GamersRD - 8
- Push Square - 8
- PlayStation Lifestyle - 8
- Creative Bloq - 8
- Atomix - 8
- GameSpew - 8
- Hardcore Gamer - 8
- HardZone - 7,5
A guardare la lista dei voti, sembra davvero che questo secondo volume abbia fatto centro: la maggior parte delle valutazioni orbita attorno all'8 e c'è un unico valore inferiore a questa tendenza.
La nostra recensione
Nella nostra recensione di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 abbiamo parlato dei pregi e dei difetti di una raccolta che punta forte su Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriot per convincere gli appassionati all'acquisto, e da questo punto di vista ovviamente non sbaglia.
Il quarto capitolo è infatti finora stato confinato su PS3 e la sua "liberazione" non ha prezzo, ma anche Peace Walker ha senz'altro il suo perché e contribuisce ad arricchire un pacchetto che i fan dell'opera di Hideo Kojima difficilmente sceglieranno di ignorare.