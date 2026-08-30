6

Il 91,8% dei giocatori di Metal Gear Solid 4 è corso a rompere il pene di una statua

Metal Gear Solid 4 è finalmente arrivato su PC, quasi vent'anni dopo la sua uscita originale, e i giocatori hanno dimostrato di conoscere molto bene una delle gag più assurde del gioco.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   30/08/2026
Big Boss in Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2
Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2
Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2
Articoli News Video Immagini

L'arrivo di Metal Gear Solid 4 su PC, a quasi vent'anni dalla sua uscita originale su PlayStation 3, ha prodotto un risultato curioso: uno degli Obiettivi più particolari del gioco è stato sbloccato dalla stragrande maggioranza degli utenti nelle prime ore dal lancio.

Si tratta di "Handle with Caution", un trofeo legato a una delle gag più assurde del gioco. Nella parte iniziale dell'avventura, Snake può mimetizzarsi assumendo la posa di alcune statue. Insistendo però con questa interazione, il protagonista finisce per rompere e staccare il pene della statua.

Le cose importanti

L'Obiettivo premia proprio questo comportamento e viene assegnato quando il giocatore "rompe la parte più importante di una statua". Una volta pubblicato il gioco su Steam, l'utente BlueSky Columbologist ha controllato le statistiche degli achievement e ha notato che, nel giro di poche ore, il 91,8% dei giocatori aveva già completato quello relativo alla statua.

Il commento dell'utente riassume efficacemente la situazione: "Il 91,8% dei giocatori, dopo aver aspettato quasi 20 anni per poter giocare MGS4 su qualcosa che non fosse PS3, ha avviato il gioco e si è diretto immediatamente verso il pene di una statua."

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 va molto meglio nella classifica Switch 2, ma meno di Elden Ring Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 va molto meglio nella classifica Switch 2, ma meno di Elden Ring

La percentuale è successivamente scesa al 21,4%, ma il dato iniziale rimane significativo soprattutto per il modo in cui fotografa la curiosità dei giocatori davanti a una delle tante gag surreali della serie. Metal Gear Solid non ha mai rinunciato a momenti demenziali e interazioni apparentemente fuori contesto, dalle gag scatologiche ricorrenti ai numerosi scherzi rivolti direttamente al giocatore.

In questo caso, dopo quasi due decenni di attesa, la curiosità ha avuto la meglio: moltissimi giocatori PC hanno evidentemente voluto verificare subito una delle più note trovate comiche di Metal Gear Solid 4.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il 91,8% dei giocatori di Metal Gear Solid 4 è corso a rompere il pene di una statua