Il 91,8% dei giocatori di Metal Gear Solid 4 è corso a rompere il pene di una statua

L'arrivo di Metal Gear Solid 4 su PC , a quasi vent'anni dalla sua uscita originale su PlayStation 3, ha prodotto un risultato curioso: uno degli Obiettivi più particolari del gioco è stato sbloccato dalla stragrande maggioranza degli utenti nelle prime ore dal lancio.

Le cose importanti

L'Obiettivo premia proprio questo comportamento e viene assegnato quando il giocatore "rompe la parte più importante di una statua". Una volta pubblicato il gioco su Steam, l'utente BlueSky Columbologist ha controllato le statistiche degli achievement e ha notato che, nel giro di poche ore, il 91,8% dei giocatori aveva già completato quello relativo alla statua.

Il commento dell'utente riassume efficacemente la situazione: "Il 91,8% dei giocatori, dopo aver aspettato quasi 20 anni per poter giocare MGS4 su qualcosa che non fosse PS3, ha avviato il gioco e si è diretto immediatamente verso il pene di una statua."

La percentuale è successivamente scesa al 21,4%, ma il dato iniziale rimane significativo soprattutto per il modo in cui fotografa la curiosità dei giocatori davanti a una delle tante gag surreali della serie. Metal Gear Solid non ha mai rinunciato a momenti demenziali e interazioni apparentemente fuori contesto, dalle gag scatologiche ricorrenti ai numerosi scherzi rivolti direttamente al giocatore.

In questo caso, dopo quasi due decenni di attesa, la curiosità ha avuto la meglio: moltissimi giocatori PC hanno evidentemente voluto verificare subito una delle più note trovate comiche di Metal Gear Solid 4.