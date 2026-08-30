Il prossimo aggiornamento importante di Deadlock slitta a fine settembre: Valve promette di avvisare

I giocatori di Deadlock dovranno aspettare ancora qualche settimana per il prossimo aggiornamento importante. Valve ha infatti comunicato che il nuovo contenuto, inizialmente atteso entro la fine di agosto, è stato rinviato alla fine di settembre . A dare l'aggiornamento è stato Yoshi, l'account gestito dagli sviluppatori di Valve utilizzato per comunicare con la community attraverso Discord e forum.

Attendere novità

Il rinvio riguarda un aggiornamento che dovrebbe essere particolarmente consistente, anche se non è del tutto chiaro se Yoshi si riferisca al grande aggiornamento di contenuti precedentemente annunciato o a quello dedicato a oggetti e altri elementi del gioco. Valve aveva infatti anticipato l'arrivo di un "grande aggiornamento dei contenuti", accompagnato da due interventi più contenuti dedicati alla modalità classificata e agli oggetti.

Secondo Yoshi, il ritardo non è dovuto a un ampliamento del progetto, ma al normale processo di revisione. "Il ritardo è dovuto principalmente al fatto che il normale processo di playtest e iterazione a volte richiede più tempo del previsto, piuttosto che a un cambiamento nella portata dell'aggiornamento", ha spiegato. L'obiettivo rimane quindi quello di utilizzare il tempo aggiuntivo per testare e rifinire i contenuti prima della pubblicazione.

La comunicazione si chiude con una battuta che strizza l'occhio a una leggenda circolante nella community di Deadlock. "Ci auguriamo che l'aggiornamento vi piaccia quando uscirà e ci assicureremo di avvisarvi (o di ordinare una tonnellata di pizza) quando mancheranno pochi giorni circa", ha scritto Yoshi.

Il riferimento alla pizza non è casuale. Una teoria abbracciata dai fan afferma che un aumento delle consegne nelle pizzerie nei dintorni degli uffici Valve di Seattle potrebbe indicare che gli sviluppatori sono al lavoro sulle fasi finali di un aggiornamento.