Deadlock potrebbe contenere una specie di Rick of Rain 3, in lavorazione da Hopoo e Valve

Un insider specializzato in Deadlock riporta una notizia piuttosto particolare: sembra che il team Hopoo e Valve stiano lavorando a una nuova modalità del gioco che sarebbe sostanzialmente un Risk of Rain 3 inserito all'interno del contesto del MOBA.

Ovviamente si tratta di una voce di corridoio, ma l'utente X Minesweeper ha dimostrato in passato di essere molto affidabile per quanto riguarda le informazioni legate a Deadlock, il nuovo gioco in stile MOBA shooter che Valve sta portando avanti attraverso vari livelli di alpha a beta.

In effetti, sebbene non si tratti di un'acquisizione ufficiale, molti membri di Hopoo e forse l'intero team sta lavorando da tempo sotto Valve e pare che gli sforzi siano indirizzati soprattutto su Deadlock, dunque è facile aspettarsi un'evoluzione di questo tipo.