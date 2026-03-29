Deadlock potrebbe contenere una specie di Rick of Rain 3, in lavorazione da Hopoo e Valve

Un insider specializzato in Deadlock riporta una notizia piuttosto particolare: sembra che il team Hopoo e Valve stiano lavorando a una nuova modalità del gioco che sarebbe sostanzialmente un Risk of Rain 3 inserito all'interno del contesto del MOBA.
Ovviamente si tratta di una voce di corridoio, ma l'utente X Minesweeper ha dimostrato in passato di essere molto affidabile per quanto riguarda le informazioni legate a Deadlock, il nuovo gioco in stile MOBA shooter che Valve sta portando avanti attraverso vari livelli di alpha a beta.
In effetti, sebbene non si tratti di un'acquisizione ufficiale, molti membri di Hopoo e forse l'intero team sta lavorando da tempo sotto Valve e pare che gli sforzi siano indirizzati soprattutto su Deadlock, dunque è facile aspettarsi un'evoluzione di questo tipo.
Un'importante variazione nel MOBA
Secondo alcune informazioni ricevute dal leaker, a quanto pare attraverso una chat privata o qualcosa del genere, Deadlock dovrebbe dunque ricevere una modalità in stile PvE che sarebbe "praticamente Risk of Rain" ma inserito all'interno del gioco, che richiederà comunque alcuni mesi per essere completata.
Si tratta di una modalità di gioco PvE nella quale dobbiamo difenderci contro ondate di nemici di nuovo tipo, in qualche modo collegata alla lore del gioco e in grado di far raccogliere nuovo loot ai giocatori e progredire ulteriormente.
Risk of Rain è un gioco roguelike multiplayer con elementi da hero shooter che vede i giocatori collaborare per sconfiggere ondate di nemici e sbloccare portali verso nuovi livelli, con un sistema di progressione procedurale per quanto riguarda armi e miglioramenti.
Deadlock, nel frattempo, continua la sua evoluzione sotto-traccia: si tratta di un nuovo MOBA da parte di Valve che non è stato ancora presentato al pubblico in maniera ufficiale ma viene regolarmente giocato da molti utenti attraverso un processo di sviluppo "condiviso", per così dire.
Di recente ha eliminato una delle quattro corsie in un cambiamento importante nella strutture, e vi sono stati avvistati riferimenti ad Half-Life 3.