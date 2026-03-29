PUBG: Blindspot chiude dopo meno di due mesi, Krafton annuncia la cancellazione del gioco

È stato leggermente più longevo di Highguard , forse il caso più eclatante tra le recenti chiusure "immediate" di nuovi giochi, ma è evidente che il progetto di Krafton non ha funzionato affatto secondo i programmi del publisher.

Si tratta dunque di una decisione alquanto improvvisa e drastica, con effetto immediato: lo sparatutto tattico PUBG Blindspot era uscito in accesso anticipato il 5 febbraio scorso e verrà rimosso il 30 marzo, rendendo il suo ciclo vitale estremamente breve, essendo durato solo 53 giorni .

Non più sostenibile, dopo 50 giorni

La chiusura definitiva di PUBG Blindspot è stata comunicata con un messaggio ufficiale da parte di ARC Team, nel quale si riferisce che, nonostante il team stesse "esplorando varie maniere per poter migliorare l'esperienza e portare avanti il gioco", alla fine le valutazioni hanno evidenziato come "non fosse sostenibile garantire il livello di esperienza che il team voleva fornire durante l'accesso anticipato".

In ogni caso, ARC Team dovrebbe comunque rimanere attivo, probabilmente per lavorare su altri progetti all'interno di Krafton, e fornirà prossimamente ulteriori informazioni sui prossimi lavori in corso.

Blindspot è uno spin-off del celebre sparatutto multiplayer battle royale PUBG, costruito su una meccanica decisamente diversa: si tratta infatti di uno sparatutto tattico con inquadratura dall'alto, caratterizzato da un ritmo più lento e un gameplay più ragionato.

Purtroppo, il gioco non è riuscito ad attrarre una grande quantità di giocatori e, evidentemente, Krafton non ha voluto continuare a investire sul progetto per tentare di invertire la tendenza negativa registrata dal lancio su Steam.