Dei file rubati di GTA 5 svelano i dettagli delle espansioni single player cancellate

Sono emersi in rete molti dei file rubati a Rockstar Games nel 2022, che hanno svelato dettagli sui contenuti aggiuntivi pianificati per GTA 5 e in seguito cancellati. Si stima che l'archivio contenga circa 192 GB di dati, una quantità nettamente superiore rispetto ai 4 GB di materiale legato al codice sorgente trapelati nel 2023. I file sono attualmente oggetto di analisi da parte di alcuni modder, tra cui TJGM, il quale ha già documentato diverse scoperte relative alle espansioni per giocatore singolo .

Espansioni single player tagliate

Uno degli elementi di maggiore interesse riguarda un'espansione ambientata a Liberty City. Analizzando i dati presenti nel codice, TJGM è riuscito a ricostruire il perimetro della mappa, che appare significativamente più vasta rispetto alla versione della città vista in GTA 4.

"Il perimetro di questa mappa è tracciato in base alla posizione delle coste", ha spiegato il modder, sottolineando che i file includono anche le zone destinate all'audio della costa. L'esistenza di questi dati suggerisce che i lavori sull'espansione di Liberty City fossero in uno stato di avanzamento superiore a quanto noto in precedenza e che il progetto fosse davvero grosso.

La fuga di notizie offre conferme anche sul DLC noto come Agent Trevor. L'espansione, che avrebbe visto il personaggio di Trevor nei panni di un agente segreto, fu successivamente accantonata per via della crescente attenzione dello studio verso lo sviluppo di GTA Online. I nuovi documenti contengono immagini di interni associati al progetto, tra cui una grande villa, oltre a descrizioni delle missioni e dettagli sulle tracce musicali pianificate.

Oltre alle grandi espansioni, i file rivelano anche dei nuovi contenuti scartati dal gioco principale, come alcune linee di dialogo alternative. È emersa, ad esempio, una versione differente di una scena della missione "Richiesta di amicizia" che coinvolge Michael e Tracey. Nel girato inutilizzato, Tracey sta guardando uno show televisivo fittizio intitolato "Jersey Jews", in seguito sostituito nel gioco finale dal programma "Fame or Shame".

Dal punto di vista tecnico, il materiale non si limita a delle semplici immagini, ma include strumenti di sviluppo proprietari di Rockstar. Infine, sono stati individuati anche riferimenti a GTA 6. Sebbene si tratti di immagini a risoluzione molto bassa relative alle prime versioni della mappa, la loro presenza non sorprende, considerando che il furto di dati originale risale al 2022, periodo in cui lo sviluppo del titolo era già in corso. In definitiva, questo nuovo sguardo ai file di sviluppo evidenzia ulteriormente il divario tra i piani originari