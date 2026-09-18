Il mercato giapponese delle console sarebbe "azzerato" se Nintendo Switch avesse fallito

Nel 2017 Nintendo Switch è arrivato sul mercato e ha convinto tutti, diventando una delle console di maggior successo di Nintendo. In particolare, ha dominato il Giappone.
Non si tratta di un dettaglio secondario, almeno secondo il famoso analista Dr. Serkan Toto, che ha parlato della situazione con The Game Business. A suo dire, infatti, Nintendo Switch ha salvato il mercato giapponese delle console.
Le parole dell'analista sul mercato giapponese
The Game Business ha dichiarato: "Nintendo ha esercitato un dominio assoluto sul mercato delle console in Giappone fin dal 2017, anno di uscita di Switch 1." Toto, però, non si è trovato d'accordo.
"La formulerei in modo leggermente diverso. Direi che se Nintendo avesse prodotto un altro flop come il Wii U, e se Switch non si fosse rivelato il super successo che è stato, il mercato console giapponese sarebbe stato completamente azzerato."
"Penso che ancora più persone si sarebbero rivolte agli smartphone e magari persino al PC. Nintendo non solo domina completamente il segmento console qui in Giappone con una quota di mercato del 70% su tutti i contenuti videoludici, ma l'ha persino salvato."
Ricordiamo infine che Nintendo ha presentato i nuovi bundle di Switch 2, Switch e Switch Lite in arrivo in Europa a ottobre.