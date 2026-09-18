Il mercato giapponese delle console sarebbe "azzerato" se Nintendo Switch avesse fallito

Non si tratta di un dettaglio secondario, almeno secondo il famoso analista Dr. Serkan Toto , che ha parlato della situazione con The Game Business. A suo dire, infatti, Nintendo Switch ha salvato il mercato giapponese delle console.

Nel 2017 Nintendo Switch è arrivato sul mercato e ha convinto tutti, diventando una delle console di maggior successo di Nintendo . In particolare, ha dominato il Giappone .

Le parole dell'analista sul mercato giapponese

The Game Business ha dichiarato: "Nintendo ha esercitato un dominio assoluto sul mercato delle console in Giappone fin dal 2017, anno di uscita di Switch 1." Toto, però, non si è trovato d'accordo.

"La formulerei in modo leggermente diverso. Direi che se Nintendo avesse prodotto un altro flop come il Wii U, e se Switch non si fosse rivelato il super successo che è stato, il mercato console giapponese sarebbe stato completamente azzerato."

"Penso che ancora più persone si sarebbero rivolte agli smartphone e magari persino al PC. Nintendo non solo domina completamente il segmento console qui in Giappone con una quota di mercato del 70% su tutti i contenuti videoludici, ma l'ha persino salvato."

Ricordiamo infine che Nintendo ha presentato i nuovi bundle di Switch 2, Switch e Switch Lite in arrivo in Europa a ottobre.