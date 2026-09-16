Nintendo presenta i nuovi bundle di Switch 2, Switch e Switch Lite in arrivo in Europa a ottobre

Nintendo amplia la propria offerta console in vista dell'autunno e del periodo natalizio, annunciando una nuova serie di bundle dedicati a Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, tutti in arrivo in Europa il 29 ottobre.
Per quanto riguarda Nintendo Switch 2, torna in primo piano il bundle con Mario Kart World, che include la console di nuova generazione, il gioco completo in formato digitale e un codice per riscattare tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online.
Gli altri bundle in uscita
Il bundle di Mario Kart World si affianca a un altro già annunciato in precedenza: dal 22 ottobre sarà disponibile Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort, che comprende la console, il gioco completo in versione scaricabile e tre mesi di Nintendo Switch Online. Inoltre, il 29 ottobre arriverà anche Nintendo Switch 2 Edizione speciale 40º anniversario di The Legend of Zelda, caratterizzata da un motivo ispirato alla Triforza sul retro, sulla base e sui Joy-Con 2. Al momento, tuttavia, i preordini risultano esauriti.
Passando alla generazione precedente, il bundle Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe offrirà la console standard e la versione fisica del celebre racing, con i suoi 48 circuiti e le acrobatiche gare tra terraferma, cielo e sottosopra. Chi preferisce il gioco portatile potrà invece optare per il bundle Nintendo Switch Lite + Tomodachi Life: Una vita da sogno, che include la console con colorazione turchese, il gioco in formato digitale e una prova gratuita di 30 giorni di Nintendo Switch Online.