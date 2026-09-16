Nintendo presenta i nuovi bundle di Switch 2, Switch e Switch Lite in arrivo in Europa a ottobre

Nintendo amplia la propria offerta console in vista dell'autunno e del periodo natalizio, annunciando una nuova serie di bundle dedicati a Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite , tutti in arrivo in Europa il 29 ottobre .

Gli altri bundle in uscita

Il bundle di Mario Kart World si affianca a un altro già annunciato in precedenza: dal 22 ottobre sarà disponibile Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort, che comprende la console, il gioco completo in versione scaricabile e tre mesi di Nintendo Switch Online. Inoltre, il 29 ottobre arriverà anche Nintendo Switch 2 Edizione speciale 40º anniversario di The Legend of Zelda, caratterizzata da un motivo ispirato alla Triforza sul retro, sulla base e sui Joy-Con 2. Al momento, tuttavia, i preordini risultano esauriti.

Passando alla generazione precedente, il bundle Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe offrirà la console standard e la versione fisica del celebre racing, con i suoi 48 circuiti e le acrobatiche gare tra terraferma, cielo e sottosopra. Chi preferisce il gioco portatile potrà invece optare per il bundle Nintendo Switch Lite + Tomodachi Life: Una vita da sogno, che include la console con colorazione turchese, il gioco in formato digitale e una prova gratuita di 30 giorni di Nintendo Switch Online.