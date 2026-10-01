Pokémon Rubino e Zaffiro per Nintendo Switch 1 e 2 potrebbero avere una data di uscita fissata

Un nuovo possibile leak sembra comunicare la presunta data di uscita di Pokémon Rubino e Zaffiro per Nintendo Switch 1 e 2, che sarebbero dunque i due prossimi titoli classici della serie ad essere pubblicati in versione apposita per la nuova console: il lancio sarebbe veramente molto vicino.

Secondo quanto riferito dal leaker Light88, content creator piuttosto seguito nell'ambito della serie, sembra che Pokémon Rubino e Zaffiro per Nintendo Switch 2 possano essere in arrivo con lancio fissato per l'8 ottobre, dunque la prossima settimana.

Ovviamente non c'è nulla di ufficiale sulla questione, dunque va presa come una semplice voce di corridoio senza alcuna conferma, ma non è affatto escluso che Nintendo voglia proseguire su questo percorso visto l'enorme successo riscontrato con Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, e i capitoli scelti sarebbero tra i candidati ideali.