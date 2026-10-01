Pokémon Rubino e Zaffiro per Nintendo Switch 1 e 2 potrebbero avere una data di uscita fissata

Un nuovo possibile leak sembra comunicare la presunta data di uscita di Pokémon Rubino e Zaffiro per Nintendo Switch 1 e 2, che sarebbero dunque i due prossimi titoli classici della serie ad essere pubblicati in versione apposita per la nuova console: il lancio sarebbe veramente molto vicino.
Secondo quanto riferito dal leaker Light88, content creator piuttosto seguito nell'ambito della serie, sembra che Pokémon Rubino e Zaffiro per Nintendo Switch 2 possano essere in arrivo con lancio fissato per l'8 ottobre, dunque la prossima settimana.
Ovviamente non c'è nulla di ufficiale sulla questione, dunque va presa come una semplice voce di corridoio senza alcuna conferma, ma non è affatto escluso che Nintendo voglia proseguire su questo percorso visto l'enorme successo riscontrato con Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, e i capitoli scelti sarebbero tra i candidati ideali.
Operazioni di sicuro successo
Si tratterebbe di un'operazione in linea con quella vista per Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, i capitoli usciti originariamente nel 2004 su Game Boy Advance che sono stati rilanciati lo scorso febbraio anche su Nintendo Switch e Switch 2 attraverso eShop.
Se fosse un progetto del tutto simile ai due titoli precedenti, anche in questo caso si tratterebbe di una conversione estremamente fedele, con i giochi che risultano praticamente intonsi rispetto alle edizioni originali, se non per alcuni adattamenti tecnici per farli figurare al meglio sui display moderni e poco altro, come l'adattamento del Pokédex per farvi rientrare anche le creature legate originariamente ad eventi speciali.
"Le conversioni di Pokémon Rubino e Zaffiro per Nintendo Switch 1 e Nintendo Switch 2 saranno disponibili l'8 ottobre", si è limitato a dire Light88, lasciando il sospetto che possa trattarsi semplicemente di una sparata a caso, vista l'assenza di una qualsiasi fonte.
C'è da dire, però, che il leaker in questione ha collezionato una buona quantità di informazioni corrette in passato sui Pokémon, come informazioni su Pokémon Pokopia e altro. A questo punto, rimaniamo in attesa di possibili novità al riguardo.