Pokémon Gioca e Scambia: quattro tappe in Italia per celebrare i 30 anni della serie

In occasione dei 30 anni della serie Pokémon , The Pokémon Company International, in collaborazione con Gamevision e Nintendo, ha organizzato una nuova serie di appuntamenti per i fan. L'iniziativa Pokémon Gioca e Scambia si svolgerà dal 2 ottobre al 6 dicembre in quattro centri commerciali italiani, con l'obiettivo di offrire uno spazio di incontro per appassionati di lunga data e nuovi giocatori.

Dove e quando

Durante le diverse tappe si potrà partecipare ad attività dedicate al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, incontrare altri membri della community e scambiare carte, oltre a imparare le basi del gioco con l'aiuto dei tutor presenti. Sarà inoltre possibile provare GCC Pokémon Pocket e giocare su Nintendo Switch 2 a Pokémon Pokopia e Leggende Pokémon: Z-A. Le otto postazioni dedicate permetteranno di utilizzare la console sia collegata al televisore sia in modalità portatile.

La copertina dell'evento dedicato ai fan dei Pokémon

L'area dell'evento comprenderà anche uno spazio per colorare, gadget in omaggio e attività pensate per coinvolgere i visitatori indipendentemente dalla loro esperienza con il franchise. In alcune giornate sarà inoltre possibile incontrare Pikachu e scattare una fotografia insieme al Pokémon.

Un'altra iniziativa sarà "Cerca e Trova i Pokémon", disponibile nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. I partecipanti riceveranno una mappa con l'elenco dei Pokémon da individuare all'interno di alcuni negozi del centro commerciale. Chi riuscirà a completare la ricerca riceverà uno speciale poster che si illumina al buio.

Orari Da lunedì a venerdì: dalle 15:00 alle 19:00 Sabato e domenica: dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

Calendario delle tappe 2 - 11 ottobre: Il Centro di Arese (MI) 16 - 25 ottobre: I Gigli di Campi Bisenzio (FI) 13 - 22 novembre: MediaWorld - Porta di Roma (RM) 27 novembre - 6 dicembre: Bariblu di Triggiano (BA)



Oltre alle attività principali, saranno disponibili anche promozioni speciali dedicate ai videogiochi Pokémon per Nintendo Switch 2. Insomma, accorrete numerosi.