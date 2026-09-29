Pokémon Gioca e Scambia: quattro tappe in Italia per celebrare i 30 anni della serie

In occasione dei 30 anni della serie Pokémon, The Pokémon Company International, in collaborazione con Gamevision e Nintendo, ha organizzato una nuova serie di appuntamenti per i fan. L'iniziativa Pokémon Gioca e Scambia si svolgerà dal 2 ottobre al 6 dicembre in quattro centri commerciali italiani, con l'obiettivo di offrire uno spazio di incontro per appassionati di lunga data e nuovi giocatori.
Dove e quando
Durante le diverse tappe si potrà partecipare ad attività dedicate al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, incontrare altri membri della community e scambiare carte, oltre a imparare le basi del gioco con l'aiuto dei tutor presenti. Sarà inoltre possibile provare GCC Pokémon Pocket e giocare su Nintendo Switch 2 a Pokémon Pokopia e Leggende Pokémon: Z-A. Le otto postazioni dedicate permetteranno di utilizzare la console sia collegata al televisore sia in modalità portatile.
L'area dell'evento comprenderà anche uno spazio per colorare, gadget in omaggio e attività pensate per coinvolgere i visitatori indipendentemente dalla loro esperienza con il franchise. In alcune giornate sarà inoltre possibile incontrare Pikachu e scattare una fotografia insieme al Pokémon.
Un'altra iniziativa sarà "Cerca e Trova i Pokémon", disponibile nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. I partecipanti riceveranno una mappa con l'elenco dei Pokémon da individuare all'interno di alcuni negozi del centro commerciale. Chi riuscirà a completare la ricerca riceverà uno speciale poster che si illumina al buio.
- Orari
- Da lunedì a venerdì: dalle 15:00 alle 19:00
- Sabato e domenica: dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00
- Calendario delle tappe
- 2 - 11 ottobre: Il Centro di Arese (MI)
- 16 - 25 ottobre: I Gigli di Campi Bisenzio (FI)
- 13 - 22 novembre: MediaWorld - Porta di Roma (RM)
- 27 novembre - 6 dicembre: Bariblu di Triggiano (BA)
Oltre alle attività principali, saranno disponibili anche promozioni speciali dedicate ai videogiochi Pokémon per Nintendo Switch 2. Insomma, accorrete numerosi.