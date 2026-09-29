Nuotate verso la libertà a meno di due euro: I Am Fish per PC in offerta su Instant Gaming

Ritrovare la libertà e ricongiungersi in mare aperto con uno dei giochi che è stato per mesi una hit costa ormai meno di un caffè. Trovate I Am Fish per PC a un prezzo netto di soli 1,59€ nel catalogo di Instant Gaming. Aggiungendo l'IVA al 22%, la somma complessiva da saldare al momento del checkout sale ad appena 1,94€. Calcolatrice alla mano, rispetto ai 20€ del prezzo di listino ufficiale, vi garantite un risparmio reale di 18,06€. Questo si traduce in uno sconto effettivo a imposte incluse del 90,3%, contro il 92% esentasse mostrato a schermo dallo store. Per aggiungere questa stravagante avventura alla vostra libreria Steam, vi basta riscattare la chiave digitale tramite il link o il box qui sopra.

Bocce d'acqua, fisica e avventure acquatiche

Sviluppata da Bossa Studios, gli stessi creatori di Surgeon Simulator, l'avventura vi mette alla guida di quattro coraggiosi pesci d'acquario separati dal destino e pronti a tutto pur di ricongiungersi nel mare aperto. Ogni protagonista vanta abilità uniche: il pesce rosso è un abile nuotatore, il pesce palla può gonfiarsi e rotolare come una palla sulla terraferma, il pesce volante può librarsi in aria e il piranha sfrutta la sua dentatura per distruggere gli ostacoli.

Il gameplay combina fisica realistica, rompicapo ambientali e un sistema di movimento basato sull'inerzia, dove dovrete guidare i vostri personaggi all'interno di bocce di vetro, secchi, carrelli o pozzanghere per evitare che rimangano all'asciutto. Questa versione per PC, attivabile via codice Steam, garantisce grafica colorata, prestazioni fluide e il pieno supporto per i controller, ideale per gestire al meglio le complesse manovre di movimento.