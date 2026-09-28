Redmi Note 17 Pro è in offerta su Amazon: puoi risparmiare 120€ e acquistare lo smartphone al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul Redmi Note 17 Pro: l'offerta prevede uno sconto attivo del 20% per un costo totale e finale d'acquisto di 479,90€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Redmi Note 17 Pro combina un'autonomia elevata, una fotocamera stabilizzata e un display pensato per offrire una visione confortevole. La batteria al silicio-carbonio da 8.340 mAh utilizza un anodo al silicio-carbonio al 13% di livello flagship, aumentando la densità energetica e consentendo fino a quasi 3 giorni di autonomia con un utilizzo moderato e fino a 2 giorni con un uso intenso.
Ulteriori dettagli sullo smartphone
Per la fotografia, lo smartphone integra una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS). La modalità Ultra-Clear aiuta a ridurre la sfocatura dovuta a movimenti e vibrazioni, contribuendo a ottenere ritratti più nitidi.
La ricarica HyperCharge da 67W permette di ripristinare rapidamente l'autonomia, mentre la ricarica inversa cablata da 22,5W consente di utilizzare lo smartphone anche come power bank per alimentare altri dispositivi.
Infine, Xiaomi HyperOS 3 integra HyperAI a livello di sistema, con funzioni basate sull'intelligenza artificiale per testo, voce e ricerca, oltre all'integrazione con Google Gemini.