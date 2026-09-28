Redmi Note 17 Pro è in offerta su Amazon: puoi risparmiare 120€ e acquistare lo smartphone al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul Redmi Note 17 Pro: l'offerta prevede uno sconto attivo del 20% per un costo totale e finale d'acquisto di 479,90€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: Redmi Note 17 Pro combina un'autonomia elevata, una fotocamera stabilizzata e un display pensato per offrire una visione confortevole. La batteria al silicio-carbonio da 8.340 mAh utilizza un anodo al silicio-carbonio al 13% di livello flagship, aumentando la densità energetica e consentendo fino a quasi 3 giorni di autonomia con un utilizzo moderato e fino a 2 giorni con un uso intenso.