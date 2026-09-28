La Complete Edition di Lies of P esce questo venerdì: prenota la tua copia Switch 2 su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Lies of P: Complete Edition per Switch 2 al prezzo finale d'acquisto di 69,99€. Questa versione uscirà il prossimo 2 ottobre. Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Lies of P: Complete Edition porta su Nintendo Switch 2 la storia ambientata nella città di Krat, un mondo oscuro ed elegante ispirato allo stile della Belle Époque. Questa edizione include anche contenuti e costumi bonus, tra cui gli abiti da burattino dispettoso, il pacchetto estetico Lies of P: Principe di Krat e sei carte lore collezionabili dedicate ai personaggi del gioco.