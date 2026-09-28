La Complete Edition di Lies of P esce questo venerdì: prenota la tua copia Switch 2 su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Lies of P: Complete Edition per Switch 2 al prezzo finale d'acquisto di 69,99€. Questa versione uscirà il prossimo 2 ottobre. Puoi prenotare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Lies of P: Complete Edition porta su Nintendo Switch 2 la storia ambientata nella città di Krat, un mondo oscuro ed elegante ispirato allo stile della Belle Époque. Questa edizione include anche contenuti e costumi bonus, tra cui gli abiti da burattino dispettoso, il pacchetto estetico Lies of P: Principe di Krat e sei carte lore collezionabili dedicate ai personaggi del gioco.
Ulteriori dettagli sul gioco
Al centro dell'esperienza c'è un sistema di combattimento che combina strategia e personalizzazione. Il sistema di forgiatura permette di creare armi abbinando diverse lame e impugnature, mentre le braccia a Legione aggiungono ulteriori possibilità durante gli scontri. A queste meccaniche si affiancano diverse opzioni di progressione, pensate per permettere di adattare il proprio stile di gioco alle situazioni affrontate.
Le decisioni hanno inoltre un ruolo fondamentale nell'avventura. In un mondo costruito sull'inganno, le scelte del giocatore determinano il percorso della propria umanità attraverso un "Sistema di Bugie" che diventa progressivamente più profondo. Le decisioni prese in precedenza possono infatti avere conseguenze sugli eventi successivi. Qui la nostra recensione.