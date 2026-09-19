Pokémon collabora con l'Agenzia Spaziale Europea per la World Space Week

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha annunciato una collaborazione molto particolare per la World Space Week di quest'anno, stringendo un accordo con The Pokémon Company per l'evento, cosa che si rifletterà in ambito promozionale e comunicativo.
Intanto c'è già un bel poster su cui campeggia un orgoglioso Pikachu in tuta spaziale, pronto per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima: petto in fuori e sguardo rivolto verso il cielo, il Pikachu elaborato in collaborazione con ESA rappresenterà un elemento importante per promuovere le iniziative della World Space Week quest'anno.
La settimana in questione si terrà dal 4 al 10 ottobre e, come da tradizione, darà origine a conferenze, documentari, presentazioni e varie iniziative educative volte a celebrare la scienza e la tecnologia, e "il loro contributo al miglioramento della condizione umana".
Una collaborazione all'insegna della scoperta
La collaborazione tra ESA e The Pokémon Company, nell'intenzione degli organizzatori, mette insieme due mondi uniti da curiosità, esplorazione e immaginazione, e in quest'ottica si tratta di una partnership particolarmente azzeccata, specialmente se si pensa all'impatto che può avere sul pubblico più giovane.
"Lavorare con Pokémon, un marchio con un universo così ricco e fantasioso, rappresenta per l'ESA un'opportunità unica per avvicinare un vasto pubblico allo spazio attraverso una narrazione creativa", ha affermato Anne-Sophie Bradelle, responsabile del Dipartimento Comunicazione dell'ESA.
"Fondata su valori condivisi quali la curiosità e l'immaginazione, questa collaborazione sostiene l'ambizione dell'ESA, definita nella Strategia 2040, di ispirare l'Europa, in particolare i giovani e le generazioni future".
L'ESA e Pokémon, con questa collaborazione, vogliono dunque condividere l'ambizione comune di ispirare le nuove generazioni a sognare in grande, esplorare e sperimentare, attraverso la scienza o l'immaginazione, poiché la scoperta inizia con la curiosità.
Al di là del simpatico poster con Pikachu spaziale, ulteriori informazioni sulle caratteristiche della collaborazione dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, prima dell'inizio della settimana dedicata allo spazio.
In questo periodo Pokémon celebra il suo 30° anniversario con varie altre iniziative, come l'espansione ufficiale del GCC, mentre sul fronte dei videogiochi si attendono informazioni sul nuovo capitolo, Pokémon Vento e Onda.