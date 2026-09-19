Pokémon collabora con l'Agenzia Spaziale Europea per la World Space Week

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha annunciato una collaborazione molto particolare per la World Space Week di quest'anno, stringendo un accordo con The Pokémon Company per l'evento, cosa che si rifletterà in ambito promozionale e comunicativo.

Intanto c'è già un bel poster su cui campeggia un orgoglioso Pikachu in tuta spaziale, pronto per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima: petto in fuori e sguardo rivolto verso il cielo, il Pikachu elaborato in collaborazione con ESA rappresenterà un elemento importante per promuovere le iniziative della World Space Week quest'anno.

La settimana in questione si terrà dal 4 al 10 ottobre e, come da tradizione, darà origine a conferenze, documentari, presentazioni e varie iniziative educative volte a celebrare la scienza e la tecnologia, e "il loro contributo al miglioramento della condizione umana".