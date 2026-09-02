In Giappone apre un hotel a forma di Poké Ball, ma la posizione è ancora segreta

Il franchise Pokémon si prepara a portare le Poké Ball nel mondo reale , con un nuovo progetto alberghiero destinato a sorgere in una località ancora segreta del Giappone. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra The Pokémon Company e la società di progettazione e ospitalità Not a Hotel, specializzata nella realizzazione di abitazioni e strutture particolari in collaborazione con creativi e designer.

Dormire da Pokémon

Il progetto, chiamato Poké Ball-Themed Hotel, prevede vere e proprie strutture a forma di Poké Ball abbastanza grandi da ospitare gli esseri umani. Gli alloggi non saranno però semplicemente stanze all'interno di un edificio: saranno unità indipendenti immerse in un ambiente naturale, con una formula che ricorda quella del glamping.

La scelta è legata anche a Pokémon Sleep, l'applicazione dedicata al monitoraggio e al miglioramento del sonno. L'idea è quindi quella di trasformare il soggiorno in una sorta di esperienza a tema Pokémon, combinando l'ambientazione naturale con alloggi ispirati direttamente agli oggetti più riconoscibili della serie.

La posizione esatta dell'hotel rimane per il momento segreta. È stato comunicato soltanto che sorgerà "da qualche parte nell'Hokkaido", la prefettura più settentrionale del Giappone. La regione è caratterizzata da vaste aree boschive e paesaggi naturali che si prestano alla particolare impostazione del progetto, ma al momento non ci sono informazioni sufficienti per individuarne il luogo.

Le prenotazioni dovrebbero aprire il 15 settembre, data in cui dovrebbe essere svelata anche la posizione della struttura. L'utilizzo del termine internazionale "Poké Ball", invece dell'equivalente "Monster Ball" utilizzato in Giappone, sembra inoltre indicare che l'obiettivo è anche quello di attirare un pubblico internazionale.

Resta da capire quando arriveranno i primi ospiti. Considerando le rigide condizioni invernali dell'Hokkaido, con abbondanti nevicate, è plausibile che la struttura punti ad aprire in tempi relativamente brevi e a sfruttare i mesi più favorevoli per questo particolare tipo di soggiorno.