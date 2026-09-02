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ANBERNIC RG557, la console di gioco portatile, costa 275 € in meno su AliExpress

Tra le offerte di AliExpress troviamo la console portatile ANBERNIC RG557 con schermo AMOLED, chip Dimensity 8300 e batteria da 5.500 mAh.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/09/2026
ANBERNIC RG557

Su AliExpress è attualmente disponibile la console di gioco ANBERNIC RG557 a 224,78 € rispetto al prezzo consigliato di 499,90 €, ma con i codici ITFS18 o ITAFF18 potrai risparmiare altri 18 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Ricordiamo che è disponibile anche lo sconto PayPal: potrai usufruire di ulteriori 20 € di sconto se scegli PayPal come metodo di pagamento. Le offerte sono valide dal 1° al 7 settembre, ma i codici hanno un limite di riscatto e i prodotti potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un dispositivo versatile

Questa console portatile offre gameplay ad alte prestazioni, grazie alla CPU octa-core Dimensity 8300, sia per giochi moderni che per emulatori Android. Specifichiamo che nessun gioco è pre-caricato, in questo caso, quindi dovrai creare la tua libreria. Il dispositivo si basa su Android 14 e supporta anche streaming, navigazione e app social. Lo schermo AMOLED da 5,48 pollici offre immagini immersive e convincenti, mentre la batteria da 5.500 mAh offre fino a 8 ore di gioco.

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Inoltre, il dispositivo supporta sia il casting dello schermo cablato che wireless. L'esperienza di gioco è arricchita da joystick ad effetto Hall e sistema di raffreddamento avanzato. Nel complesso si tratta di un buon dispositivo, tuttavia ideale per chi ha già esperienza con questa tipologia di prodotto. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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