Le AirPods Pro 3 cala di prezzo su Amazon: puoi acquistarle in sconto del 20%, è il loro minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sulle AirPods Pro 3 il cui prezzo cala grazie allo sconto attivo del 20%: costo totale e finale d'acquisto di 199,00€, loro minimo storico. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata al prodotto cliccando sul box qui in basso: Le AirPods Pro 3 introducono una nuova architettura acustica e una cancellazione attiva del rumore fino a due volte più efficace rispetto agli AirPods Pro 2. Il risultato è un'esperienza d'ascolto più immersiva, con bassi trasformati, audio tridimensionale e maggiore nitidezza nei dettagli e nelle voci. Tra le novità c'è il rilevamento della frequenza cardiaca, che permette di registrare il battito e le calorie bruciate durante 50 diversi tipi di allenamento.