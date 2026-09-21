Le AirPods Pro 3 cala di prezzo su Amazon: puoi acquistarle in sconto del 20%, è il loro minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sulle AirPods Pro 3 il cui prezzo cala grazie allo sconto attivo del 20%: costo totale e finale d'acquisto di 199,00€, loro minimo storico. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata al prodotto cliccando sul box qui in basso: Le AirPods Pro 3 introducono una nuova architettura acustica e una cancellazione attiva del rumore fino a due volte più efficace rispetto agli AirPods Pro 2. Il risultato è un'esperienza d'ascolto più immersiva, con bassi trasformati, audio tridimensionale e maggiore nitidezza nei dettagli e nelle voci. Tra le novità c'è il rilevamento della frequenza cardiaca, che permette di registrare il battito e le calorie bruciate durante 50 diversi tipi di allenamento.
Ulteriori dettagli sulle AirPods Pro 3
Le AirPods Pro 3 offrono fino a 8 ore di ascolto con una singola carica e la cancellazione attiva del rumore. I nuovi cuscinetti in silicone sono disponibili in cinque taglie e sono progettati per adattarsi meglio alla forma dell'orecchio.
Per la salute dell'udito è possibile effettuare un test direttamente da casa, mentre la funzione Protezione udito aiuta a limitare l'esposizione ai rumori ambientali più forti. L'equalizzazione adattiva personalizza il suono in base alla forma dell'orecchio, regolando l'audio in tempo reale.
Completano l'esperienza lo switch automatico tra dispositivi Apple e la Condivisione audio, che permette di ascoltare contenuti da iPhone, iPad o Apple TV.