Blighted non uscirà in autunno, il lancio è stato rinviato

"Con questo in mente, abbiamo deciso di spostare la nostra uscita al 2027 . Apprezziamo la vostra pazienza e, sebbene avremo ulteriori novità nel nuovo anno, prima della fine del 2026 pubblicheremo un altro aggiornamento di sviluppo davvero interessante che vi consigliamo di tenere d'occhio".

La decisione è stata motivata dalla volontà di rifinire maggiormente il gioco. Josh Davis, portavoce di DrinkBox Studios, ha affidato le spiegazioni a un post sul blog ufficiale degli sviluppatori: "Il team ha lavorato duramente (ed è cresciuto!), ma riteniamo di aver bisogno ancora di un po' di tempo per rifinire e bilanciare il gioco prima del lancio".

DrinkBox Studios ha comunicato ufficialmente il rinvio di Blighted , il nuovo gioco di ruolo d'azione in stile metroidvania in lavorazione presso la software house. Inizialmente atteso per l'autunno del 2026, il titolo è stato spostato al 2027, con uscita confermata su PC e Nintendo Switch 2.

Altri dettagli sul gioco

In Blighted, l'impianto ludico ruota attorno all'esplorazione di un mondo in stile metroidvania, composto da vasti livelli interconnessi e realizzati a mano, con l'obiettivo principale di dare la caccia ai "Memory Bandits". La struttura di gioco prevede la ricerca di segreti, il superamento di sfide ambientali e scontri con i boss. Durante l'avventura, il giocatore otterrà potenziamenti permanenti che consentiranno non solo di migliorare in combattimento, ma anche di superare ostacoli inizialmente insormontabili, sbloccando nuovi percorsi.

Una scena di Blighted

Un esempio fornito dagli sviluppatori è l'abilità "Power Parry", che una volta acquisita permetterà sia di respingere gli attacchi nemici sia di liberare strade bloccate. La progressione non sarà strettamente lineare: sarà possibile scegliere l'ordine in cui affrontare i livelli, cambiare zona in qualsiasi momento e pianificare percorsi alternativi in vista di partite successive.

Per quanto riguarda la gestione dell'avanzamento, il gioco utilizza i "Memory Trees" come checkpoint. Presso questi alberi sarà possibile riposare, sbloccare scorciatoie, gestire l'equipaggiamento e utilizzare il viaggio rapido verso "Watcher's Peak", l'hub centrale dell'avventura. In questo accampamento base si trova l'ultimo Memory Tree vivente, essenziale per incrementare le statistiche di salute e resistenza del protagonista. Watcher's Peak fungerà anche da punto di ritrovo per i personaggi non giocanti incontrati e soccorsi durante l'esplorazione: una volta trasferitisi nell'hub, questi alleati forniranno dettagli sul mondo di gioco e offriranno servizi utili per il potenziamento dell'arsenale.