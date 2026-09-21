The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è stato "rotto" dalla patch: Bethesda conferma i problemi su Switch 2

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è stato da poco aggiornato su Nintendo Switch 2 : di norma è una buona notizia perché significa che l'opera è migliorata. In questo caso, però, è il contrario.

I dettagli sui problemi di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

La risposta ufficiale di Bethesda è la seguente: "Stiamo ricevendo segnalazioni secondo cui alcuni giocatori su Nintendo Switch 2 stanno riscontrando una maggiore sfocatura dell'immagine, effetto ghosting e una qualità visiva ridotta in The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered dopo l'installazione dell'Update 1.1. Stiamo attualmente indagando su questo problema e aggiorneremo questa pagina non appena avremo maggiori informazioni."

"I giocatori interessati segnalano problemi che possono includere:

Aumento dell'effetto ghosting o scie d'immagine durante i movimenti della telecamera o del personaggio.

Resa visiva sfocata o di qualità inferiore rispetto alle versioni precedenti.

Riduzione della nitidezza e dei dettagli dell'immagine.

Flickering visivo o instabilità in alcune scene."

Se non avete ancora aggiornato The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered su Nintendo Switch 2, vi consigliamo di non farlo fino a quando non sarà disponibile un nuovo aggiornamento.

Segnaliamo infine che gran parte di Bethesda voleva fare The Elder Scrolls 6 dopo Fallout 4, ma Todd Howard decise per Starfield.