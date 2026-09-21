The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è stato "rotto" dalla patch: Bethesda conferma i problemi su Switch 2

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è stato da poco aggiornato su Nintendo Switch 2: di norma è una buona notizia perché significa che l'opera è migliorata. In questo caso, però, è il contrario.
Vediamo quanto è stato detto da Bethesda.
I dettagli sui problemi di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
La risposta ufficiale di Bethesda è la seguente: "Stiamo ricevendo segnalazioni secondo cui alcuni giocatori su Nintendo Switch 2 stanno riscontrando una maggiore sfocatura dell'immagine, effetto ghosting e una qualità visiva ridotta in The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered dopo l'installazione dell'Update 1.1. Stiamo attualmente indagando su questo problema e aggiorneremo questa pagina non appena avremo maggiori informazioni."
"I giocatori interessati segnalano problemi che possono includere:
- Aumento dell'effetto ghosting o scie d'immagine durante i movimenti della telecamera o del personaggio.
- Resa visiva sfocata o di qualità inferiore rispetto alle versioni precedenti.
- Riduzione della nitidezza e dei dettagli dell'immagine.
- Flickering visivo o instabilità in alcune scene."
Se non avete ancora aggiornato The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered su Nintendo Switch 2, vi consigliamo di non farlo fino a quando non sarà disponibile un nuovo aggiornamento.
Segnaliamo infine che gran parte di Bethesda voleva fare The Elder Scrolls 6 dopo Fallout 4, ma Todd Howard decise per Starfield.