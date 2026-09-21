Dietro allo stick di Nintendo Switch 2: tecnologia e ispirazione per le terze parti

Chi scrive è passato attraverso ogni singolo stick analogico Made in Kyoto. Fin dalla sua prima apparizione nel 1996, lo stick analogico Nintendo si è sempre evoluto per dimensioni, tecnologia, logica, passando attraverso una crisi esistenziale con Wii e ritrovandosi subito dopo su WiiU nella sua prima versione Pro. Può sembrare retorica hardware, e invece no: il fatto che Nintendo abbia trascorso ogni iterazione hardware a ripensare il senso e la forma dell'hardware ha automaticamente creato uno spazio secondario di maggior precisione, mai necessario ma sempre utile, che andava riempito.

Il Pro Controller di WiiU era un pad discreto, ma solo accettabile se comparato alla storia della compagnia; fu poi migliorato con il Pro Controller per Switch, seppur anche quello era ancora figlio di un approccio vecchio stile, certamente perfezionato e meglio confezionato, ma datato nella sua essenza. Il primo vero salto in lungo Nintendo lo compie con Switch 2 e il Pro Controller 2: il nuovo pad "preciso" di Nintendo è stato completamente ripensato e adotta, oltre a nuovi materiali costruttivi, una tecnologia produttiva degli analogici tutta sua, innovativa, capace di trasmettere una sensazione di fluidità unica.

Ma è l'unico pad capace di riprodurre questo tipo di esperienza? In realtà no: nel tempo tanti produttori di terze parti hanno cercato di emularli, ma i nuovi stick analogici sono un mondo a parte e non tutti hanno accettato la sfida. Mobapad ci ha incuriosito: è un'azienda cinese che è dal 2019 che accetta sfide hardware e anche in questo caso ha studiato a dovere quanto prodotto da Nintendo (e non solo) per i suoi pad, prodigandosi nel tentativo di emulare il Pro Controller 2. L'obiettivo dei cinesi è stato creare un processo produttivo della base degli analogici che riuscisse a far percepire sensazioni tattili e ludiche simili al gioiello kyotense.

Tornando a Nintendo qualcuno, in simpatia, ha paragonato la sensazione di muovere l'analogico del Pro Controller 2 al passare la parte concava di un cucchiaino su di una bottiglia di plastica ricoperta di olio: in due parole liscio, setoso. Gli analogici dei Joy Con 2 sono lisci, ma quelli del Pro Controller 2 lo sono ancora di più. Ci ricordiamo bene le critiche sull'assenza dell'Hall Effect o della tecnologia TMR, entrambe basate su lettura e resistenza magnetica, senza considerare che di magneti, Switch 2, ne ha già abbastanza per tenere aggrappati i Joy Con 2 alla console stessa. Dopo quasi un anno, di ondate di indignazione per l'odioso fenomeno del drift legato a Switch non ne abbiamo ancora viste, segno che qualcosa, nel nuovo processo produttivo, è cambiato in meglio.

Mentre i giocatori di Switch 2 potevano vivere questa nuova esperienza, Mobapad stava lavorando per trovare una quadra convincente per replicare la logica di innesto dell'analogico di Switch 2 e sono stati bravi, hanno fatto i compiti a casa e ci sono riusciti. Ci sembra quindi giusto approfittare di questo punto di partenza per rimettere sotto i riflettori il passo in avanti epocale compiuto da Nintendo con il nuovo stick, di cui si è purtroppo parlato troppo poco un anno fa.