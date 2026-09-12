Prova a scambiare una carta Pokémon con un animale domestico: "non penso sia etico"

Il tutto è stato ripreso e condiviso online da pickleqw33n .

Cosa fareste per ottenere una carta Pokémon rara e di alto valore? Paghereste qualsiasi cifra? O forse proporreste di scambiare il vostro cane per averla? Sembra assurdo, ma è quello che è successo in almeno un'occasione a un evento Pokémon.

Il video di pickleqw33n

pickleqw33n, come potete vedere qui sotto, ha pubblicato una breve clip nella quale spiega a una persona fuori campo che alle volte le persone propongono di scambiare i propri cani per delle carte Pokémon. Poco dopo, una persona arriva e fa proprio questo tipo di proposta.

La venditrice di carte vede un bulldog francese e regala un adesivo di Snubbull (un Pokémon ispirato a un bulldog francese) al padrone. Probabilmente quest'ultimo è un allevatore, visto che afferma che il cane ha un valore di 4.000 dollari ed è disposto a scambiarlo per una carta.

pickleqw33n afferma che "non è etico" e aggiunge "come puoi sapere che la persona alla quale stai dando il cane gli offrirà una bella casa?". Dice anche: "Stai scambiando un pezzo di cartone per un essere vivente. Assurdo".

Viene poi indicato che precedentemente era già successa una cosa simile, con una persona che ha offerto il proprio bulldog francese per uno scambio del valore di 10.000 dollari. È possibile che gli allevatori stiano provando a ottenere carte rare, poi da rivendere a prezzi ancora più alti, per i cani che allevano: ovviamente il valore di vendita del cane non è pari ai costi sostenuti per allevarlo, quindi è più conveniente scambiare il cane piuttosto che pagare le carte con soldi reali. Voi cosa ne pensate?

Ricordiamo infine che sono state sequestrate 605 carte Pokémon e One Piece a Malpensa, valgono oltre 27.000 euro.