Pokémon Pokopia sta per ricevere il secondo DLC con nuovi Pokémon e accessori

Il nuovo video ha mostrato qualcosa di questi nuovi contenuti in arrivo con il secondo DLC, che arriva dopo quello incentrato sul nuoto, le immersioni e sul Fondale Bolleblub .

Durante l'evento di presentazione è stato mostrato il secondo pacchetto d'espansione previsto all'interno del Pass di Pokémon Pokopia, che non ha ancora una data di uscita precisa ma è previsto arrivare entro la fine del 2026, dunque dovrebbero giungere presto ulteriori informazioni al riguardo.

Anche Pokémon Pokopia era presente al Nintendo Direct di oggi con l'annuncio del secondo DLC in arrivo , incentrato soprattutto sull'arrivo di nuovi Pokémon, accessori e oggetti per personalizzare e arricchire l'esperienza di gioco.

Prosegue il percorso del Pass di Pokopia

Era già stato riferito il fatto che il secondo DLC di Pokémon Pokopia si sarebbe incentrato su accessori e oggetti per la personalizzazione, ma per l'occasione sono stati confermati anche nuovi Pokémon in arrivo con questo pacchetto aggiuntivo.



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Il nuovo DLC introdurrà dunque alcune nuove creature all'interno del Pokédex del gioco, per così dire: da quanto possiamo vedere, tra i nuovi Pokémon in arrivo ci sono Skitty, Braixen e Doduo, ma probabilmente anche altri.

Nel frattempo, proprio nelle ore scorse abbiamo visto che Pokémon Pokopia si è aggiornato alla versione 2.0.1, confermando il fatto che Koei Tecmo e Nintendo proseguono con il supporto per il gioco in maniera davvero continuativa, visto anche il successo ottenuto finora.

A questo proposito, il mese scorso avevamo visto che il titolo ha raggiunto un incredibile traguardo di vendite, confermandosi come un'esperimento decisamente riuscito.