Kingdom Come: Deliverance 2 è in arrivo su Nintendo Switch 2 con la Royal Edition

Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition è stato annunciato in occasione del Nintendo Direct del 9 settembre 2026 in versione Nintendo Switch 2.
Possiamo vedere il trailer e i dettagli sui contenuti.
Il trailer di Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition per Nintendo Switch 2
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition include:
- Kit del prode cacciatore
- Scudi del passaggio di stagione
- Lo stemma del leone
- Brushes with Death
- Legacy of the Forge
- Mysteria Ecclesiae
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition in versione Nintendo Switch 2 ci permetterà di giocare nel Medioevo in versione portatile, sia al gioco base che ai suoi DLC.
Ricordiamo poi che il director di Kingdom Come: Deliverance 2 non è stato impressionato da GTA 6, in particolare dai protagonisti.