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Kingdom Come: Deliverance 2 è in arrivo su Nintendo Switch 2 con la Royal Edition

In occasione del Nintendo Direct del 9 settembre, Nintendo ha svelato la versione Nintendo Switch 2 di Kingdom Come: Deliverance 2.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/09/2026
Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance II
Kingdom Come: Deliverance II
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Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition è stato annunciato in occasione del Nintendo Direct del 9 settembre 2026 in versione Nintendo Switch 2.

Possiamo vedere il trailer e i dettagli sui contenuti.

Il trailer di Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition per Nintendo Switch 2

Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition include:

  • Kit del prode cacciatore
  • Scudi del passaggio di stagione
  • Lo stemma del leone
  • Brushes with Death
  • Legacy of the Forge
  • Mysteria Ecclesiae

Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition in versione Nintendo Switch 2 ci permetterà di giocare nel Medioevo in versione portatile, sia al gioco base che ai suoi DLC.

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Ricordiamo poi che il director di Kingdom Come: Deliverance 2 non è stato impressionato da GTA 6, in particolare dai protagonisti.

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