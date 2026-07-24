Kingdom Come Salvation emerge in un nuovo trademark: è il nuovo capitolo della serie?

L'idea più semplice è che questo Kingdom Come Salvation, titolo emerso dall'ufficio di registrazione delle proprietà intellettuali europeo, possa effettivamente essere il nuovo capitolo in questione, ma le informazioni emerse potrebbero presentare anche un'altra possibilità.

In base a quanto emerso finora, pare che Warhorse Studios stia lavorando a un nuovo gioco incentrato su Il Signore degli Anelli e anche un altro gioco di ruolo legato al franchise di Kingdom Come, verosimilmente il terzo capitolo, ma potrebbe esserci anche qualcos'altro.

Warhorse Studios sembra aver ampliato la propria attività dopo il successo di Kingdom Come Deliverance 2 e sappiamo che sta lavorando a ben due progetti: uno di questi potrebbe essere il misterioso Kingdom Come Salvation che è comparso tra i marchi registrati in Europa , facendo pensare a un nuovo capitolo della serie .

Un Kingdom Come multiplayer?

Il nome di Warhorse non risulta in maniera chiara nel documento registrato, ma ci sono riferimenti alla base in Repubblica Ceca, che è dove si trova il team in questione, cosa che sembra confermare l'ipotesi. La cosa particolarmente interessante è inoltre il riferimento al multiplayer che emerge nella descrizione, cosa che fa pensare a un possibile spin-off in questo senso nella serie.

Nel documento si legge riferimenti a "Servizi di intrattenimento volti a mettere in contatto gli utenti con giochi per computer; Intrattenimento interattivo online" e "Servizi di giochi elettronici forniti tramite una rete di comunicazione globale; Fornitura online di informazioni relative a giochi per computer e a componenti aggiuntivi per giochi".

Il linguaggio è quello tipicamente vago e confuso di questo tipo di documenti, ma la descrizione sembra riferirsi a un videogioco con elementi online e multiplayer.

A questo punto attendiamo eventuali informazioni sulla questione, sempre che il tutto venga confermato effettivamente come progetto attivo.