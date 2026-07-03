Kingdom Come: Deliverance diventa un gioco da tavolo, annunciato da Czech Games

Nel corso del gioco, ci troviamo a visitare tre città e prendere diverse decisioni che possono portare a obiettivi differenti, influenzando anche l'evoluzione del mondo circostante con la progressione del nostro personaggio.

Anche Kingdom Come: Deliverance entra nel circolo dei videogiochi che hanno ricevuto un adattamento in stile gioco da tavolo , in questo caso ad opera di Czech Games e da parte di due designer alquanto famosi nell'ambito, Tomáš Holek e Vlaada Chvátil.

Un adattamento dell'RPG open world

L'obiettivo di Kingdom Come: Deliverance - The Board Game è di cercare in qualche modo di emulare il feeling particolare del gioco di ruolo open world di Warhorse in un contesto diverso come quello di un titolo da tavolo.

Il gioco da tavolo di Kingdom Come: Deliverance

Questo avviene, peraltro, facendo entrare in gioco una serie di variabili che possono rendere l'esperienza ogni volta diversa, con storie differenti e varie attività a cui prendere parte, comprese anche varie quest secondarie.

Per quanto riguarda la meccanica del gioco, questa prevede la creazione di un mazzo di carte per superare prove di abilità, con particolare enfasi sulla scelta del giocatore nel selezionare l'equipaggiamento e decidere su cosa concentrarsi da un elenco di abilità che include la caccia, il combattimento e il furto.

Si tratta peraltro di un gioco lungo e profondo, con partite particolarmente impegnative e durature, considerando che gli autori stimano le partite in solitaria in circa 90 minuti ma che possono arrivare a sei ore se si gioca in quattro.

La bella confezione è particolarmente ricca di elementi fra mappa, tavole dei personaggi, carte, figurine varie e tanti altri elementi che lo rendono un oggetto davvero molto affascinante, venduto a un prezzo piuttosto alto, visto che costa 149€.

L'uscita è attualmente prevista per il primo trimestre del 2027. Nel frattempo, proprio in questi giorni abbiamo visto che Kingdom Come: Deliverance 2 ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite.