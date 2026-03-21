L'upgrade di Kingdom Come Deliverance su PS5 e Xbox promosso da Digital Foundry: si avvicina al PC a Ultra

Complice il gran numero di uscite delle ultime settimane, l'analisi tecnica di Digital Foundry è arrivata solo ora, ma il verdetto è molto positivo: l'operazione di svecchiamento e aggiornamento è stata promossa quasi a pieni voti , soprattutto considerando che l'upgrade è gratuito per i possessori del gioco originale.

A metà febbraio Warhorse Studios ha pubblicato le versioni PS5 e Xbox Series X|S del primo Kingdom Come: Deliverance , disponibili anche come upgrade gratuito per chi possiede già le edizioni PS4 e Xbox One.

Tantissimi punti a favore e qualcuno a sfavore

Secondo i tech enthusiast, su PS5 e Xbox Series X|S il gioco utilizza una versione pesantemente modificata del CryEngine, con miglioramenti al multithreading della CPU, streaming più stabile e un backend grafico aggiornato alle API moderne. Il risultato è un livello qualitativo paragonabile alla versione PC con impostazioni Ultra.

Su PS5, Xbox Series X e PS5 Pro il titolo adotta una risoluzione dinamica fino a 1440p, con un minimo di 1080p. PS5 Pro non introduce preset dedicati, ma la potenza extra della GPU permette di mantenere più spesso la risoluzione massima. L'unica vera nota negativa è l'uso di FSR1 come upscaler, abbinato a sharpening CAS: una soluzione datata che accentua il flickering della vegetazione nelle scene più ampie.

Il resto del pacchetto è però molto convincente. Il texture pack ad alta definizione migliora nettamente materiali come legno, roccia, fango e tessuti, riducendo il divario con la versione PC. Purtroppo è assente su Series S, nonostante la console disponga di più RAM rispetto alla scorsa generazione. Migliorano anche ombre, ambient occlusion e illuminazione globale SVOGI, rendendo interni ed esterni più credibili. Avanzano anche volumetrici, effetti di luce e livello di dettaglio di vegetazione, oggetti e NPC, mentre il pop‑in è stato ridotto, pur non scomparendo del tutto.

Il gioco punta ora ai 60 fps su tutte le console attuali, tuttavia nessuna piattaforma riesce a mantenerli in modo completamente stabile, con PS5 Pro che è quella che si avvicina di più all'obiettivo. Su PS5 base il framerate regge bene in interni e durante l'esplorazione, mentre cala nelle aree dense di NPC, con picchi negativi fino ai 40 fps. Series X si comporta leggermente peggio, mentre Series S sorprende con prestazioni spesso superiori alle due console maggiori grazie ai preset grafici più leggeri. Con VRR attivo l'esperienza migliora sensibilmente su tutte le piattaforme, anche se su PS5 i cali sotto i 48 fps escono dalla finestra di compensazione. di questa funzione.