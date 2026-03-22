Un video mette a confronto Crimson Desert su PS5 e Xbox Series X|S

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che mette a confronto Crimson Desert su PS5 e Xbox Series X|S, al fine di mettere in evidenza i pregi e i difetti delle due versioni del titolo di Pearl Abyss.

Come già riportato, il gioco mette a disposizione tre differenti modalità grafiche su PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e Xbox Series X: Qualità, Bilanciata e Prestazioni, in cui la risoluzione e gli effetti vengono ridotti gradualmente in favore appunto del frame rate.

Nello specifico, le modalità Qualità e Bilanciata offrono impostazioni superiori rispetto alla modalità Prestazioni, con un livello di dettaglio più elevato che valorizza soprattutto l'impatto visivo del vasto open world e consentendo a PS5 Pro di distinguersi.

La differenza più evidente fra le varie configurazioni riguarda l'illuminazione globale, con il ray tracing che gioca un ruolo chiave ma solo su PlayStation 5 Pro riesce a offrire un livello medio di RTGI anche in modalità Prestazioni, offrendo un colpo d'occhio più convincente senza sacrificare eccessivamente la fluidità.