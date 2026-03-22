Pokémon Pokopia mantiene il comando nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Insomma, sembra proprio che l'esperienza cozy in stile Animal Crossing ambientata nel mondo dei Pokémon abbia conquistato gli appassionati della serie, e immaginiamo rimarrà al comando della classifica ancora per molto tempo.

Pokémon Pokopia ha fatto rinascere l'amore dei giapponesi per Bulbasaur, perché lo vedono come una Gyaru

Rispetto alla settimana scorsa, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection scende dal secondo al quinto posto , lasciando spazio a Mario Kart World e alla rimonta di Leggende Pokémon: Z-A, ma tenendosi alle spalle Mario Tennis Fever.

Pokémon Pokopia non si schioda dalla vetta della classifica eShop di Nintendo Switch 2 , e a quanto pare neppure il pacchetto upgrade di Super Mario Bros Wonder è riuscito a superarlo, accontentandosi della seconda posizione.

La classifica dei giochi solo in digitale

Se è vero che giocare Fallout 4: Anniversary Edition su Nintendo Switch 2 è una vera goduria, sorprende che questa settimana la remaster dell'action RPG prodotto da Bethesda sia stata superata da un titolo spuntato fuori dal nulla, ovverosia Deadzone: Rogue.

Deadzone: Rogue Fallout 4: Anniversary Edition Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Starship Troopers: Ultimate Bug War Hades 2 Kena: Bridge of Spirits Overcooked 2 Stardew Valley Blue Prince Trails in the Sky 1st Chapter

Nella top 10 si nota anche il sesto posto di Kena: Bridge of Spirits, in arrivo su Nintendo Switch 2 il 26 marzo, il che significa che stiamo parlando di numeri totalizzati grazie alle sole prenotazioni: chissà se al lancio il titolo di Ember Lab potrà puntare al podio.