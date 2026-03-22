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Pokémon Pokopia mantiene il comando nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Non c'è niente da fare, Pokémon Pokopia non ha intenzione di mollare il comando della classifica eShop relativa ai giochi più venduti per Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   22/03/2026
La versione maschile di Ditto in Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia non si schioda dalla vetta della classifica eShop di Nintendo Switch 2, e a quanto pare neppure il pacchetto upgrade di Super Mario Bros Wonder è riuscito a superarlo, accontentandosi della seconda posizione.

Rispetto alla settimana scorsa, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection scende dal secondo al quinto posto, lasciando spazio a Mario Kart World e alla rimonta di Leggende Pokémon: Z-A, ma tenendosi alle spalle Mario Tennis Fever.

  1. Pokemon Pokopia
  2. Super Mario Bros. Wonder Upgrade Pack
  3. Mario Kart World
  4. Leggende Pokémon: Z-A
  5. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
  6. Mario Tennis Fever
  7. Resident Evil Generation Pack
  8. Donkey Kong Bananza
  9. Final Fantasy 7 Remake Intergrade
  10. Deadzone: Rogue
Pokémon Pokopia ha fatto rinascere l'amore dei giapponesi per Bulbasaur, perché lo vedono come una Gyaru Pokémon Pokopia ha fatto rinascere l'amore dei giapponesi per Bulbasaur, perché lo vedono come una Gyaru

Insomma, sembra proprio che l'esperienza cozy in stile Animal Crossing ambientata nel mondo dei Pokémon abbia conquistato gli appassionati della serie, e immaginiamo rimarrà al comando della classifica ancora per molto tempo.

La classifica dei giochi solo in digitale

Se è vero che giocare Fallout 4: Anniversary Edition su Nintendo Switch 2 è una vera goduria, sorprende che questa settimana la remaster dell'action RPG prodotto da Bethesda sia stata superata da un titolo spuntato fuori dal nulla, ovverosia Deadzone: Rogue.

  1. Deadzone: Rogue
  2. Fallout 4: Anniversary Edition
  3. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
  4. Starship Troopers: Ultimate Bug War
  5. Hades 2
  6. Kena: Bridge of Spirits
  7. Overcooked 2
  8. Stardew Valley
  9. Blue Prince
  10. Trails in the Sky 1st Chapter

Nella top 10 si nota anche il sesto posto di Kena: Bridge of Spirits, in arrivo su Nintendo Switch 2 il 26 marzo, il che significa che stiamo parlando di numeri totalizzati grazie alle sole prenotazioni: chissà se al lancio il titolo di Ember Lab potrà puntare al podio.

#Classifica #Nintendo eShop
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