Pokémon Pokopia mantiene il comando nella classifica eShop di Nintendo Switch 2

Pokémon Pokopia non si schioda dalla vetta della classifica eShop di Nintendo Switch 2, e a quanto pare neppure il pacchetto upgrade di Super Mario Bros Wonder è riuscito a superarlo, accontentandosi della seconda posizione.
Rispetto alla settimana scorsa, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection scende dal secondo al quinto posto, lasciando spazio a Mario Kart World e alla rimonta di Leggende Pokémon: Z-A, ma tenendosi alle spalle Mario Tennis Fever.
- Pokemon Pokopia
- Super Mario Bros. Wonder Upgrade Pack
- Mario Kart World
- Leggende Pokémon: Z-A
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- Mario Tennis Fever
- Resident Evil Generation Pack
- Donkey Kong Bananza
- Final Fantasy 7 Remake Intergrade
- Deadzone: Rogue
Insomma, sembra proprio che l'esperienza cozy in stile Animal Crossing ambientata nel mondo dei Pokémon abbia conquistato gli appassionati della serie, e immaginiamo rimarrà al comando della classifica ancora per molto tempo.
La classifica dei giochi solo in digitale
Se è vero che giocare Fallout 4: Anniversary Edition su Nintendo Switch 2 è una vera goduria, sorprende che questa settimana la remaster dell'action RPG prodotto da Bethesda sia stata superata da un titolo spuntato fuori dal nulla, ovverosia Deadzone: Rogue.
- Deadzone: Rogue
- Fallout 4: Anniversary Edition
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Starship Troopers: Ultimate Bug War
- Hades 2
- Kena: Bridge of Spirits
- Overcooked 2
- Stardew Valley
- Blue Prince
- Trails in the Sky 1st Chapter
Nella top 10 si nota anche il sesto posto di Kena: Bridge of Spirits, in arrivo su Nintendo Switch 2 il 26 marzo, il che significa che stiamo parlando di numeri totalizzati grazie alle sole prenotazioni: chissà se al lancio il titolo di Ember Lab potrà puntare al podio.