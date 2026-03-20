Pokémon Pokopia ha fatto rinascere l'amore dei giapponesi per Bulbasaur, perché lo vedono come una Gyaru

Apprendiamo da Wikipedia che le Gyaru "sono generalmente delle ragazze giovani che indossano capi di tendenza, hanno la pelle abbronzata, unghie lunghe, capelli tinti (spesso biondi) e un trucco appariscente." L'esatta descrizione di Bulbasaur.

Bulbasaur è probabilmente secondo solo a Pikachu per iconicità tra i Pokémon, tanto da essere uno dei simboli delle origini della serie stessa. In Giappone sta vivendo una vera e propria rinascita in termini di interesse di massa. Il motivo? Grazie a Pokémon Pokopia , il pubblico locale sta iniziando a vederlo come una Gyaru .

Una Gyaru sputata

Il tutto è nato da un'osservazione ironica riferita al carattere di Bulbasaur all'interno del gioco: "Bulbasaur non sembra un po' una gyaru in Pokopia?" Chiaramente si tratta di un'affermazione ironica, che nasce dal modo in cui vengono caratterizzati i Pokémon. In Pokopia è presente un solo esemplare per specie, ma ciascuno è reso unico attraverso personalità, atteggiamenti e persino scelte linguistiche uniche. Questo aspetto è particolarmente evidente nella versione giapponese, dove il modo di parlare e i pronomi utilizzati contribuiscono a definire meglio il carattere del personaggio.

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Ora, mentre Charmander utilizza il pronome "ore", tipicamente maschile, e Squirtle usa "oira", più informale e comunque associato a personaggi maschili, Bulbasaur impiega "uchi", un pronome femminile dal tono giovanile, nella cultura pop giapponese spesso legato proprio ai personaggi gyaru (ad esempio Momo Ayase della serie DanDaDan).

Da qui, la battuta sul carattere del personaggio, si è trasformata velocemente in un'ossessione collettiva, dando vita a una grande quantità di fanart che lo raffigurano come una studentessa dallo stile gyaru.

A rafforzare la percezione del pubblico ha contribuito anche il suo stile comunicativo: Bulbasaur si esprime in modo allegro e affettuoso, usa frequentemente punti esclamativi e mostra apertamente le proprie emozioni. Il dettaglio che ha definitivamente conquistato i fan, però, è un gesto particolare: quando esprime affetto, crea un cuoricino con le sue liane, richiamando il celebre "finger heart" tipico degli idol.

Da qui è nato un vero e proprio fenomeno online, con numerosi artisti che hanno reinterpretato Bulbasaur in versione umanizzata. A contribuire alla diffusione del trend è stata in particolare un'illustrazione dell'artista giapponese ShinnotenP, diventata virale e capace di ispirare moltissime altre reinterpretazioni della stessa idea.

Pokopia rimane anche un gioco vendutissimo in Giappone, nonostante le aspettative di Nintendo e The Pokémon Company fossero più basse, dato lo scarso numero di copie distribuite.