Marathon rende disponibile oggi l'area Crio-archivio: ecco il trailer

I giocatori hanno dovuto risolvere degli ARG (Alternate Reality Game) di Marathon e seguendo coordinate e indizi hanno compreso come accedere al relitto dell'omonima nave coloniale.

Tramite un comunicato ufficiale, Bungie ha svelato che la prima area di endgame di Marathon - il Crio-archivio - sarà disponibile da oggi 20 marzo, alle 18:00 ora italiana .

Le novità per Marathon

La zona Crio-archivio è disponibile all'interno della UESC Marathon e permette ovviamente di scontrarsi in PvPvE con nuovi segreti da scovare. In questa mappa i giocatori avranno accesso a sei diverse regioni dove sono presenti elementi come capsule criogeniche, strutture mediche e aree di conservazione, con anche sette depositi (ben custoditi) dove trovare oggetti di grande valore e armi uniche.

Per poter giocare in Crio-archivio è necessario essere di livello 25 e aver anche sbloccato tutte le fazioni. Inoltre, bisogna avere dotazioni da almeno 5.000 crediti. In breve, i novellini non possono giocare. Facendo progressi in Crio-archivio si potranno ottenere stili (skin) per i sei telai, il titolo Maestria suprema e non solo.

Non finisce però qui perché sabato 21 marzo, sempre alle 18:00 ora italiana, Marathon introdurrà la modalità classificata, dove scalare una classifica competitiva con due pool di matchmaking (corse a posta in gioco ridotta o posta in gioco elevata), che hanno i propri requisiti di accesso per quanto riguarda la quota di equipaggiamento e gli olotag. Questi ultimi determineranno gli obiettivi di punteggio, sbloccheranno dei premi di prestazione (ma prima dovete sottrarli ai nemici!) e inoltre potranno essere ottenuti durante le partite, anche comprandoli. Per quanto riguarda le corse, ci saranno meccaniche aggiuntive come i pezzetti di tag, i limiti di punti e i punteggi di squadra.

Passando invece alle ricompense classificate della stagione 1, saranno determinate dal grado più alto che si raggiunge. Potremo ottenere Skin per arma, Titoli e Skin per il telaio distruttivo. Se volete sapere cosa ne pensiamo del videogioco, vi lasciamo al nostro articolo: Marathon - La maratona verso la recensione: Parte 2.