Il nuovo update SteamOS 3.8 è gigantesco: tante novità molto attese e supporto a Steam Machine

Valve ha pubblicato la versione preview di SteamOS 3.8.0, introducendo un aggiornamento rilevante per il proprio ecosistema hardware e software. Tra le novità principali emergono il supporto a nuovi PC da salotto e miglioramenti significativi per le console portatili.
L'aggiornamento anticipa anche funzionalità attese da tempo, soprattutto per gli utenti di Steam Deck.
Le novità di SteamOS 3.8
Uno degli interventi più rilevanti riguarda la gestione energetica. Valve introduce nuove modalità di ibernazione e "memory power down" sul modello LCD di Steam Deck. Queste opzioni permettono di ridurre il consumo energetico quando il dispositivo è inattivo o in standby, avvicinandosi al comportamento già diffuso su diversi sistemi Windows, che entrano automaticamente in ibernazione per preservare la batteria.
Sul fronte delle funzionalità quotidiane, arriva finalmente il supporto ai microfoni integrati nelle cuffie Bluetooth all'interno della modalità gaming. Si tratta di una limitazione storica della piattaforma, già risolta in precedenza solo nella modalità desktop Linux. Inoltre, viene ripristinata la funzione di accensione via Bluetooth sul modello LCD, utile per chi utilizza il dispositivo collegato a una TV.
L'aggiornamento include anche miglioramenti tecnici per l'ambiente desktop basato su Linux, come il supporto HDR, la gestione del refresh variabile, la scalatura indipendente per schermo e un aggiornamento a KDE Plasma 6.4.3. Viene inoltre ottimizzata la gestione delle finestre nei giochi eseguiti tramite Proton, con benefici per la stabilità.
Non manca un ampliamento del supporto hardware. SteamOS 3.8 estende la compatibilità a dispositivi di terze parti, tra cui ASUS e Microsoft con la linea Xbox Ally, oltre a sistemi come Lenovo Legion Go 2 e OneXPlayer X1. Migliorie specifiche riguardano anche produttori come MSI, GPD e Zotac, con interventi su gestione della memoria video, calibrazione dei colori su display OLED e controllo della ricarica della batteria.
Per l'uso in salotto, il sistema è ora in grado di rilevare automaticamente i canali audio tramite HDMI, attivando configurazioni surround quando disponibili. Un dettaglio che anticipa l'arrivo di nuove soluzioni domestiche basate su SteamOS, inclusa la futura Steam Machine prevista nel 2026.
Changelog SteamOS 3.8.0
- Generale
- Supporto iniziale al nuovo hardware Steam Machine in arrivo
- Aggiornata la base di sistema Arch
- Aggiornati i driver grafici con miglioramenti a prestazioni e stabilità
- Risolto un problema per cui le impostazioni di performance per-app non venivano applicate correttamente all'avvio dei giochi
- Migliorato il supporto alle catture schermo in modalità Gioco (es. OBS, Discord)
- Corretto un bug che impediva la visualizzazione dei menu a tendina in alcuni giochi
- Migliorata la gestione del frame pacing con VRR
- Risolto il problema del badge FSR non visibile nell'overlay prestazioni anche quando attivo
- Migliorato il supporto ai giochi che aprono PDF tramite visualizzatori esterni
- Risolto un problema di posizionamento errato della finestra in alcuni titoli
- Corretto un crash di sessione alla chiusura di alcuni giochi
- Migliorato il supporto per volanti USB e dispositivi che si avviano in modalità non standard
- Gli aggiornamenti firmware del controller Steam Deck mostrano ora lo stato di avanzamento
- Risolto un problema che poteva rendere inutilizzabile il controller sinistro dopo un aggiornamento firmware
- Numerosi aggiornamenti di sicurezza e stabilità
- Bluetooth
- Riattivata la funzione di accensione via Bluetooth su Steam Deck LCD (risolti problemi di riattivazioni indesiderate presenti nelle versioni precedenti)
- Audio
- Rilevamento automatico dei canali HDMI con supporto al surround
- Aggiunta un'opzione per usare il microfono delle cuffie Bluetooth (con possibile riduzione della qualità audio)
- Ripristino del dispositivo audio interno al riavvio se disattivato in modalità desktop
- Aumentato il timeout di sospensione HDMI per evitare interruzioni audio iniziali
- Risolto un bug nel cambio dispositivo audio con cuffie cablate
- Corretto un problema di underrun audio dopo sospensione e ripresa
- Accessibilità
- Aggiunta opzione per forzare l'audio mono
- Modalità Desktop
- KDE Plasma aggiornato alla versione 6.4.3 e utilizzo predefinito di Wayland
- Migliorate le prestazioni rispetto alla modalità Gioco
- Migliorato il supporto ai display ruotati
- Ottimizzata la scalatura su TV
- Aggiunto supporto a HDR e VRR su display esterni
- Supporto alla scalatura per singolo display
- Layout tastiera e lingua ora sincronizzati con la modalità Gioco
- Migliorata la gestione delle finestre per i giochi via Proton
- Firmware di sistema
- Incluso BIOS v133 per Steam Deck LCD
- Aggiunti aggiornamenti di sicurezza
- Nuova opzione "Memory Power Down"
- Supporto preliminare all'ibernazione
- Incluso BIOS v114 per Steam Deck OLED
- Aggiunti aggiornamenti di sicurezza
- Il LED di ricarica cambia colore al raggiungimento del limite impostato
- Dispositivi non Steam Deck
- Migliorata la compatibilità con piattaforme Intel e AMD recenti
- Gestione della memoria video migliorata su GPU dedicate
- Risolto un problema di avvio su alcuni sistemi desktop con firmware UEFI recenti
- Supporto ai pulsanti di accensione (pressione breve e lunga) su più dispositivi
- Migliorato il supporto ai controller per vari handheld
- Aggiunto supporto controller per nuove serie OneXPlayer e Lenovo Legion Go 2
- Supporto aggiornamenti firmware per Lenovo Legion Go 2
- Limitazione della carica disponibile su alcuni dispositivi (modalità desktop)
- Impostazioni LED RGB per controller su Legion Go 2
- Supporto a controller, TDP e audio su ASUS ROG Xbox Ally
- Ridotta la latenza degli input da 5-8 ms a 100-500 microsecondi
- Modalità notturna e impostazioni colore attive su APU AMD Z2E e successive
- Migliorie al boot su APU AMD recenti
- Gestione automatica dei display ruotati su alcuni handheld
- Migliorato il supporto ai sensori di movimento
- Migliorata l'affidabilità delle schede SD su vari dispositivi
- Corretti colori sbiaditi su display OLED di alcuni handheld
- Risolti blocchi GPU su dispositivi con APU Phoenix
- Ridotto il consumo energetico del lettore impronte su ASUS ROG Ally
- Sviluppatori
- Wayland ora predefinito in modalità Desktop
- Supporto X11 ancora disponibile tramite impostazioni sviluppatore
- Kernel Linux aggiornato alla versione 6.16
- Steam utilizza ora steamos-manager per la gestione delle sessioni desktop
- Aggiunto supporto per impostare password desktop
- Supporto iniziale per macchine virtuali (driver virtio)
- Supporto per accesso al boot menu SteamOS su dispositivi terzi
- Nuovo comando "custom-update" per test di build specifiche
- Report di sistema con più informazioni di debug audio
- Supporto preliminare allo scheduler CPU LAVD