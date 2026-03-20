Il nuovo update SteamOS 3.8 è gigantesco: tante novità molto attese e supporto a Steam Machine

Valve ha pubblicato la versione preview di SteamOS 3.8.0 , introducendo un aggiornamento rilevante per il proprio ecosistema hardware e software. Tra le novità principali emergono il supporto a nuovi PC da salotto e miglioramenti significativi per le console portatili.

Le novità di SteamOS 3.8

Uno degli interventi più rilevanti riguarda la gestione energetica. Valve introduce nuove modalità di ibernazione e "memory power down" sul modello LCD di Steam Deck. Queste opzioni permettono di ridurre il consumo energetico quando il dispositivo è inattivo o in standby, avvicinandosi al comportamento già diffuso su diversi sistemi Windows, che entrano automaticamente in ibernazione per preservare la batteria.

Hardware di Valve

Sul fronte delle funzionalità quotidiane, arriva finalmente il supporto ai microfoni integrati nelle cuffie Bluetooth all'interno della modalità gaming. Si tratta di una limitazione storica della piattaforma, già risolta in precedenza solo nella modalità desktop Linux. Inoltre, viene ripristinata la funzione di accensione via Bluetooth sul modello LCD, utile per chi utilizza il dispositivo collegato a una TV.

L'aggiornamento include anche miglioramenti tecnici per l'ambiente desktop basato su Linux, come il supporto HDR, la gestione del refresh variabile, la scalatura indipendente per schermo e un aggiornamento a KDE Plasma 6.4.3. Viene inoltre ottimizzata la gestione delle finestre nei giochi eseguiti tramite Proton, con benefici per la stabilità.

Non manca un ampliamento del supporto hardware. SteamOS 3.8 estende la compatibilità a dispositivi di terze parti, tra cui ASUS e Microsoft con la linea Xbox Ally, oltre a sistemi come Lenovo Legion Go 2 e OneXPlayer X1. Migliorie specifiche riguardano anche produttori come MSI, GPD e Zotac, con interventi su gestione della memoria video, calibrazione dei colori su display OLED e controllo della ricarica della batteria.

Per l'uso in salotto, il sistema è ora in grado di rilevare automaticamente i canali audio tramite HDMI, attivando configurazioni surround quando disponibili. Un dettaglio che anticipa l'arrivo di nuove soluzioni domestiche basate su SteamOS, inclusa la futura Steam Machine prevista nel 2026.

Changelog SteamOS 3.8.0