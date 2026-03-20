Android Canary, scopriamo tutte le novità con l’aggiornamento di marzo

L'ultima versione di Android Canary è disponibile e porta con sé diverse novità. Per chi non lo sapesse, si tratta di un canale beta per gli sviluppatori che permette di testare le novità del sistema operativo attraverso un flusso continuo di aggiornamenti OTA. È comunque un canale dedicato ai più esperti ed è fondamentale essere consapevoli di imbattersi in possibili bug o errori nonostante i vari test interni. Vediamo quindi tutti i dettagli.