Don Mattrick, il discusso ex-capo di Xbox, ottiene un nuovo ruolo di rilievo in ambito tech

In sostanza, è stato visto come colui che ha guidato la divisione Xbox a puntare tutto su Kinect e sulle funzioni multimediali della console, sebbene a dire il vero il lancio di Xbox One e la sua prima fase sul mercato furono comunque caratterizzati dalla presenza di notevoli giochi.

Il personaggio in questione è considerato in maniera un po' controversa in ambito videoludico, da molti additato come responsabile della debacle di Xbox dopo l'ottimo ciclo di Xbox 360, avendo voluto dare un'impostazione troppo lontana dai videogiochi tradizionali alla console successiva.

Un uomo, un perché

Insomma, per i videogiocatori Don Mattrick resta il volto del cocente fallimento della presentazione di Xbox One e della sua insistenza su Kinect e sulla "TV", oltre al sistema con DRM online che era stato previsto inizialmente ma poi rimosso dalla console, ormai una sorta di meme.



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Tuttavia, il personaggio in questione ha fatto una certa strada nell'industria tecnologica: successivamente è stato CEO di Zynga, l'editore del celebre FarmVille e altri fenomenali titoli "social", ma adesso è passato a un ambito decisamente diverso.

Il suo nuovo ruolo lo mette alla guida di Photonic, una compagnia di "quantum computing" con base a Vancouver e che ha visto il coinvolgimento attivo di Mattrick già da anni, ma che adesso verrà direttamente guidata dall'ex-capo di Xbox.

L'azienda punta a sfruttare l'informatica quantistica per accelerare la ricerca in vari ambiti, dal farmaceutico all'ottimizzazione della logistica, offrendo diverse tipologie di servizi ad altre compagnie.