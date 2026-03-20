Jesus Simulator è un nuovo tentativo di trasformare il Nuovo Testamento in un videogioco

Il 23 marzo 2026, quindi tra pochissimi giorni dal momento di scrivere questa notizia, potremo giocare a un nuovo tentativo di tradurre il Vangeloi in un videogioco: Jesus Simulator di VRCFORGE STUDIOS. Stando alla descrizione ufficiale, è un gioco narrativo che racconta fedelmente gli eventi del Vangelo, attingendo ai testi biblici e a fonti storicamente attendibili per rendere il tutto più verosimile.

Gesù come non lo avete mai visto

Il viaggio inizia con l'infanzia di Gesù e segue il suo ministero attraverso sermoni, miracoli e incontri con discepoli e persone di ogni estrazione sociale. Attraverso dialoghi, viaggi e momenti chiave della storia, i giocatori vivranno i valori fondamentali dell'insegnamento cristiano: amore, misericordia, perdono, fede e sacrificio.

Le caratteristiche di gioco parlano di un'esperienza da visual novel narrativa, arricchita da dei mini-giochi interattivi. Quindi non aspettatevi grossa libertà di esplorazione. Inoltre, la storia sarà vivibile da prospettive diverse: quelle di figure bibliche come Maria, Giuseppe, Gesù e i suoi discepoli. Tutti gli eventi chiave del Vangelo saranno riprodotti, dai miracoli agli incontri chiave, fino alla crocifissione. Anche i luoghi visitabili saranno quelli descritti nel Vangelo.

Visto che siamo qui, scopriamo anche i requisiti ufficiali che servono per compiere il miracolo di far girare il gioco su PC:

Requisiti di Sistema

Requisiti Minimi:

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)

Processore: Quad Core Intel i5 or AMD equivalent 4 GHz+

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GTX 1060

Memoria: 4 GB di spazio disponibile

Requisiti Consigliati:

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)

Processore: Quad Core Intel i5 or AMD equivalent 4 GHz+

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: RTX 3060

Memoria: 4 GB di spazio disponibile

Infine, segnaliamo che Jesus Simulator non va confuso in alcun modo con I am Jesus Christ, perché si tratta di giochi completamente diversi. Se vi interessa, lo trovate su Steam.